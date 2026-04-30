Кризис как праздник: производители DRAM и NAND заработали за первый квартал больше, чем за прошлый год

Производители DRAM и NAND на фоне подорожания и невероятного спроса со стороны стартапов с ИИ за первый квартал этого года заработали больше, чем за весь прошлый.





Кризис, вызванный бешеным спросом со стороны индустрии ИИ, продолжает разрушать потребительские рынки. Цены на компоненты ПК неустанно растут. Однако производителям памяти не давит, ведь они фиксируют астрономический рост прибылей. С одной стороны наблюдается рекордный спрос на память со стороны проектов по развитию ИИ, с другой, на фоне дефицита производители значительно повышают цены на свою продукцию. Еще год или два назад они могли о таком только мечтать.

В частности, ADATA сообщила об увеличении прибыли в 17 раз по сравнению с прошлым годом. Валовая маржа компании достигла 55,69%. Другие производители, Macronix, Apacer, Team Group иNanya Tech также демонстрируют рекордные показатели прибыли и рост маржи.

По словам председателя совета директоров ADATA Ченя Либая, результаты первого квартала лишь начало работы, которая будет проводиться в течение года. Он отметил, что рынок вошел в длительную эру долгосрочного дефицита предложения. По мере того, как производители корректируют структуру продукции, предложения DDR4 и DDR5 сближаются на фоне дефицита высокоскоростной памяти HBM.





Либай прогнозирует, что рынок DRAM вряд ли стабилизируется в ближайшей перспективе. Высокий спрос и дальнейший рост цен не прекратятся. После прекращения производства Samsung доступной DRAM, эту нишу заняла Macronix.

В то время как крупные производители, как Samsung, переходят к выпуску высококачественной продукции, более мелким компаниям остается производство по устаревшим технологиям. Рост также коснулся NAND, поскольку спрос на SSD и eSSD также постоянно растет.

ADATA убеждает, что имеет достаточные запасы пластин NAND, однако на фоне растущего спроса на вычислительные мощности в течение нескольких последних недель, этих запасов будет недостаточно. Ситуацию усугубляют последствия 18-дневной забастовки работников Samsung, которые приведут к сокращению производства DRAM и NAND на 4%.

Производители памяти и SSD уже предупредили, что собираются повысить цены еще где-то на 40% во втором квартале этого года. Поэтому пока эти компании празднуют астрономические прибыли, для потребителей цены на ПК и комплетующие бьют новые рекорды.

Ранее мы писали, что аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости DRAM и NAND в дальнейшем на 63-75%. На рынке ПК назревает новая проблема. В дополнение к нехватке и подорожанию оперативной и флеш памяти также ожидается дефицит процессоров.

Источник: Wccftech; Commercial Times