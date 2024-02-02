Adobe создала реактор Lightroom и генератор изображений Firefly для Apple Vision Pro

Во время анонса гарнитуры Apple Vision Pro уже демонстрировалась возможность использования Lightroom на этом устройстве. Однако в Adobe решили не ограничиваться только редактором изображений и дополнительно запустили инструмент Firefly AI в качестве нативного приложения для Vision Pro. Оно позволяет генерировать изображения на базе текстовых описаний и работать с ними в виртуальной реальности.

Отмечается, что новый интерфейс Firefly был «специально создан» для системы VisionOS, позволяя пользователям перемещать и размещать изображения, созданные приложением, в реальных пространствах, таких как стены и столы.

Интерфейс приложения Firefly позволяет пользователям просто ввести текстовое описание в поле подсказки внизу и нажать «Generate». После этого приложение создаст 4 разных изображения, которые можно будет перетащить из главного окна приложения и разместить по дому, как виртуальные плакаты или распечатки. Созданные изображения помечаются, как созданные ИИ.

Adobe намерена в будущем добавить в приложение Firefly для visionOS возможности создания «круговых панорам, 360-градусной среды и многого другого», но не стала раскрывать подробности.

Работа Lightroom для visionOS аналогична версии для iPad. Приложение предлагается с более понятным и упрощенным интерфейсом, в котором легче ориентироваться с помощью жестов, чем в более многофункциональном настольном ПО.

Источник: The Verge