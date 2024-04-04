Аферисты создали фиктивную IТ-компанию и за полгода получили 5 млн грн инвестиций

Полицейские установили, что в 2021 году аферисты открыли IТ-компанию по разработке программного обеспечения и веб-сайт, на котором распространяли заведомо недостоверную информацию об осуществлении предпринимательской деятельности.

План завладения чужими деньгами путем обмана граждан принадлежал 48-летнему жителю Одессы. Для реализации преступного умысла он привлек 41-летнего знакомого жителя Житомира со специальностью в сфере разработки программного обеспечения.

На сайте, а также в соцсетях и мессенджерах «айтишники» заманивали граждан к инвестированию денег в развитие своей фирмы, обещая высокие проценты от суммы вклада.

Для правдоподобности и большего введения в заблуждение людей, злоумышленники даже сначала выплачивали им небольшие дивиденды за счет части незаконно полученных вкладов. Также обещали дополнительные выплаты в качестве вознаграждения за привлечение новых инвесторов.

Суммы вкладчиков колебались от восьми тысяч до одного миллиона гривен.

Через полгода аферисты завладели средствами доверчивых граждан на общую сумму более пяти миллионов гривен.

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После этого удалили информацию о компании и перестали выходить на связь.

12 лет тюрьмы

Полицейские задержали злоумышленников. Им сообщили о подозрении по ч.ч. 3 и 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, в особо крупных размерах.

Теперь им грозит лишение свободы на срок до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 3,5 миллиона гривен каждому.