Airbnb приостанавливает все операции в россии и беларуси

Онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру — Airbnb — приостановит операции в россии и беларуси из-за вторжения в Украину. Об этом в своем Twitter написал Брайана Чески, сооснователь Airbnb.

По данным Reuters, это затронет около 90 000 активных краткосрочных предложений по аренде на разных платформах в россии и чуть более 1800 — в беларуси.

Ранее на этой неделе Airbnb предложил бесплатное жилье 100 000 украинских беженцев. Пользователи Airbnb тоже берут ситуацию в свои руки. Многие намеренно арендуют жилье в Украине, чтобы помочь его владельцам получить деньги.

По данным ООН, более 1 миллиона беженцев покинули страну с начала российского вторжения. Общее количество может достичь 4 миллионов человек.