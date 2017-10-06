Airbus планирует поднять в воздух концепт автономного электрического аэротакси до конца 2018 года

Компания Airbus заявила, что разрабатываемый ею концепт летающего автомобиля может совершить свой первый полёт уже до конца следующего года.

Первые испытания будут беспилотными. Однако к моменту старта эксплуатации в городах транспортное средство будет пилотироваться людьми. Но в дальнейшем планируется перейти полностью на автономную работу. Начало коммерческой эксплуатации аэротакси запланировано, примерно, на 2023 год.

Впервые концепция беспилотных летающих такси была анонсирована компанией Airbus в августе 2016 года. По задумке, самоуправляемое электрическое транспортное средство получит четыре несущих винта, сможет совершать вертикальные взлёт и посадку, позволит перевозить до четырёх пассажиров. Благодаря использованию четырёх винтов удастся снизить размеры аэротакси и уровень издаваемого шума. А распределение стоимости полёта на четырёх пассажиров позволит совершать перелёты по цене, сопоставимой со стоимостью поездки в обычном такси.

Источник: Engadget