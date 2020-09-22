Airbus показала концепты трёх самолётов на водородном топливе и планирует запустить коммерческие версии к 2035 году

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Компания Airbus представил три концепта первого в мире коммерческого самолёта, полёты которых не приводят к выбросам парниковых газов. Такое транспортное средство может быть введено в эксплуатацию к 2035 году. Все три концепта предусматривают использование водородного топлива, но отличаются технологическими решениями и аэродинамическими конфигурациями.

Все три концепта получили кодовое название ZEROe:

На фото вверху слева: Самолёт с турбореактивным двигателем вместимостью 120-200 пассажиров с дальностью полёта более 2000 морских миль (около 3700 км). Он может использоваться для трансконтинентальных перелётов. Самолёт приводится в движение модифицированным газотурбинным двигателем, работающим на водороде, а не на реактивном топливе. Жидкий водород будет храниться и распределяться через резервуары, расположенные за задней переборкой давления.

Внизу в центре фото: Турбовинтовой самолёт вместимостью до 100 пассажиров с модифицированными газотурбинными двигателями. Эта модель будет способна преодолевать расстояние более 1000 морских миль (около 1850 км), что делает её идеальным вариантом для поездок на короткие расстояния.

На фото вверху справа: Концепт самолёта в дизайне «летающее крыло» (версия blended-wing body – комбинированное крыло), способный вмещать до 200 пассажиров. Такой дизайн подразумевает, что крылья сливаются с основным корпусом самолёта. Дальность полёта в данном случае предполагается такая же, как и для версии с турбореактивным двигателем. Чрезвычайно широкий фюзеляж открывает множество возможностей для хранения и распределения водорода, а также для компоновки салона.

Аэропортам потребуется обновлённая инфраструктура для транспортировки водорода и заправки топливом самолётов. Для достижения этих амбициозных целей потребуется государственная поддержка во многих сферах, таких как увеличение финансирования исследований и разработки технологий, диджитализация, создание механизмов, поощряющих использование экологически безопасных видов топлива, обновлением парка воздушных судов, что позволит авиакомпаниям раньше выводить из эксплуатации старые самолёты.

Как заявил генеральный директор Airbus Гийом Фори, компания намерена к 2035 году ввести в эксплуатацию «первый в мире климатически нейтральный коммерческий самолёт с нулевым уровнем выбросов».

Источник: electrek