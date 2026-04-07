Китай провел успешные испытания беспилотного грузового самолета с турбовинтовым двигателем AEP100 мегаваттного класса, работающим на водородном топливе.





Испытательный полет состоялся в субботу, 4 апреля, в городе Чжучжоу в провинции Хунань. Это первое испытание столь мощного водородного авиационного двигателя в реальных условиях.

Самолет весом 7,5 тонн за 16 мин испытательного полета преодолел 36 км со скоростью около 220 км/ч на высоте около 300 м. Как отмечают в Китайской корпорации авиационных двигателей, в течение всего полета двигатель находился в стабильном состоянии и исправно работал.

Это испытание выводит турбовинтовой двигатель AEP100 из лаборатории в сферу практического применения. Сейчас, по словам экспертов, Китай уже имеет полную производственную цепочку для водородных авиационных двигателей, включая изготовление основных компонентов и системную интеграцию.





Это также подтолкнет развитие производства экологически чистого водорода и инфраструктуры для его хранения, транспортировки и заправки. Специалисты отмечают, что самолеты на водородном топливе становятся все более жизнеспособными по мере дальнейшего снижения стоимости экологически чистого водорода.

В ближайшей перспективе технология самолетов с водородными двигателями может найти применение для осуществления полетов на малых высотах. Это также включает использование беспилотных самолетов для транспортировки грузов и предоставления логистических услуг удаленным регионам.

В будущем технология может получить распространение среди больших самолетов и даже пассажирских авиалайнеров. Постепенное внедрение позволит проводить дальнейшие испытания в этом направлении и масштабировать технологию.

Источник: Interesting Engineering

Источник: Interesting Engineering