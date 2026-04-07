07.04.2026

Китай успешно испытал беспилотный самолет с водородным двигателем

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Китай успішно випробував безпілотний літак з водневим двигуном

Китай провел успешные испытания беспилотного грузового самолета с турбовинтовым двигателем AEP100 мегаваттного класса, работающим на водородном топливе.


Испытательный полет состоялся в субботу, 4 апреля, в городе Чжучжоу в провинции Хунань. Это первое испытание столь мощного водородного авиационного двигателя в реальных условиях.

Самолет весом 7,5 тонн за 16 мин испытательного полета преодолел 36 км со скоростью около 220 км/ч на высоте около 300 м. Как отмечают в Китайской корпорации авиационных двигателей, в течение всего полета двигатель находился в стабильном состоянии и исправно работал.

Это испытание выводит турбовинтовой двигатель AEP100 из лаборатории в сферу практического применения. Сейчас, по словам экспертов, Китай уже имеет полную производственную цепочку для водородных авиационных двигателей, включая изготовление основных компонентов и системную интеграцию.


Это также подтолкнет развитие производства экологически чистого водорода и инфраструктуры для его хранения, транспортировки и заправки. Специалисты отмечают, что самолеты на водородном топливе становятся все более жизнеспособными по мере дальнейшего снижения стоимости экологически чистого водорода.

В ближайшей перспективе технология самолетов с водородными двигателями может найти применение для осуществления полетов на малых высотах. Это также включает использование беспилотных самолетов для транспортировки грузов и предоставления логистических услуг удаленным регионам.

В будущем технология может получить распространение среди больших самолетов и даже пассажирских авиалайнеров. Постепенное внедрение позволит проводить дальнейшие испытания в этом направлении и масштабировать технологию.

Спецпроекты
Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom

Ранее мы писали, что инженеры продлили работу водородных двигателей до 200 000+ часов. Между тем Япония запустила первый в мире коммерческий газовый двигатель на 30% водорода.

Австралія запустила надруковану на 3D-принтері гіперзвукову ракету на водні

Источник: Interesting Engineering

Популярные новости

arrow left
arrow right
Tesla ищет руководителя по строительству завода для производства полупроводников
Ученые доработали железо-никелевый аккумулятор Эдисона из 1900-х годов: зарядка за секунды и 12 000+ циклов
Люди не нужны: Samsung планирует к 2030 году запустить роботизированные фабрики под управлением ИИ
Культ OpenClaw: Китай охватила ИИ лихорадка
Исследователи создали экологическую водную батарею, которая выдержала 120 000 циклов
Даже в космосе: Intel интегрирует процессоры Xeon 6 в системы NVIDIA Rubin
Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками
Китай запрещает руль-штурвал в авто вслед за скрытыми ручками: все — в стиле Tesla
Безумный ученый из YouTube создал "грозу в домашних условиях", соединив 400 аккумуляторов для авто
Более 3500 мА·ч/г: инновационная конструкция Li-ion батарей станет революционной для электрокаров
Автономный робот-курьер разбил остановку в Чикаго
Китай показал первый в мире 1,2-тонный eVTOL в "форме НЛО": дальность 1000 км и взлет без шума за 3 секунды
Роботы заменили работников McDonald's в Китае
Новый глобальный фактор может привести к взрывному росту цен на ПК и смартфоны
Самый маленький в мире QR-код установил рекорд по плотности хранения данных: 2 ТБ на страницу
Впервые в мире наложены санкции на крупнейший китайский криптовалютный хаб по отмыванию денег
Китай запустил первый в мире 5-тонный eVTOL: 10 пассажиров и полет до 1500 км
На пути к ядерному синтезу: впервые в мире плазму удерживали с помощью маглева
В MIT создали устройство для нанесения высококачественных персонализированных изображений на одежду и предметы
Ученые создали "жидкую батарею", которая сохраняет и трансформирует солнечный свет в тепло
До 2000 выстрелов в минуту: китайцы создали ручной электромагнитный пистолет
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить