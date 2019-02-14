Airbus прекратит производство самых больших авиалайнеров А380 в 2021 году

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Компания Airbus объявила о прекращении производства крупнейшего серийного пассажирского авиалайнера в мире А380 в 2021 году сразу после отгрузки последнего борта авиакомпании Emirates в рамках ранее подписанного соглашения. Причина принятия такого решения заключается в сокращении объемов заказов на данную модель самолета со стороны Emirates (с изначальных 162 до 123 бортов) и отсутствием спроса от других авиаперевозчиков.

Заключительная партия из 14 авиалайнеров А380 должна быть поставлена ОАЭ в течение двух лет, после чего, как сообщалось, выше Airbus прекратит производство этой модели.

Авиакомпания Emirates решила наращивать флот за счет бортов Airbus нового поколения. Авиаперевозчик заказал 40 самолетов A330-900 и 30 A350-900, каталожная стоимость которых составляет $21,4 млрд. Поставки этих воздушных судов начнутся в 2021 и 2024 годах соответственно.

A330-900 авиакомпания намерена задействовать для обслуживания небольших аэропортов и региональных маршрутов, в то время как A350-900 будут сосредоточены на дальнемагистральных рейсах.

Источник: Airbus и avianews.com