Airbus прекратит производство самых больших авиалайнеров А380 в 2021 году
Компания Airbus объявила о прекращении производства крупнейшего серийного пассажирского авиалайнера в мире А380 в 2021 году сразу после отгрузки последнего борта авиакомпании Emirates в рамках ранее подписанного соглашения. Причина принятия такого решения заключается в сокращении объемов заказов на данную модель самолета со стороны Emirates (с изначальных 162 до 123 бортов) и отсутствием спроса от других авиаперевозчиков.
Заключительная партия из 14 авиалайнеров А380 должна быть поставлена ОАЭ в течение двух лет, после чего, как сообщалось, выше Airbus прекратит производство этой модели.
Авиакомпания Emirates решила наращивать флот за счет бортов Airbus нового поколения. Авиаперевозчик заказал 40 самолетов A330-900 и 30 A350-900, каталожная стоимость которых составляет $21,4 млрд. Поставки этих воздушных судов начнутся в 2021 и 2024 годах соответственно.
A330-900 авиакомпания намерена задействовать для обслуживания небольших аэропортов и региональных маршрутов, в то время как A350-900 будут сосредоточены на дальнемагистральных рейсах.
Источник: Airbus и avianews.com
- Первый Airbus А380 поступил в эксплуатацию в 2007 году. Двухпалубный самолет может принять на борт около 850 пассажиров и совершать беспосадочные авиарейсы на расстояние до 15,4 тысячи километров.
- Emirates является крупнейшим в мире эксплуатантом Airbus A380. В парке компании сейчас находятся 109 лайнеров-гигантов. Их особенностью является наличие душевых для пассажиров первого класса и специальной зоны отдыха для путешественников, купивших билеты первого и бизнес-класса.