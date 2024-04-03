Новости Устройства 03.04.2024 в 18:07 comment views icon

Ajax Systems выпустила камеры видеонаблюдения с распознаванием объектов с помощью искусственного интеллекта

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Ajax Systems выпустила камеры видеонаблюдения с распознаванием объектов с помощью искусственного интеллекта

Ajax Systems сообщила о выходе на рынок проводных охранных IP-камер, анонсированных в прошлом году. Эти устройства предназначены для обеспечения видеонаблюдения в высоком разрешении, гарантируя при этом защиту приватности.

Среди новинок предлагаются камеры TurretCam, BulletCam и DomeCam Mini. Они могут использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Камеры имеют класс защиты IP65. Ajax Systems обещает простую настройку камер, а также возможность беспарольной аутентификации. Также сообщается о распознавании объектов с помощью ИИ, ИК подсветке на расстоянии до 35 м, возможности настройки зоны обнаружения движения. Кроме того, пользователям доступна кастомизированная виртуальная видеостена.

Ajax Systems випустила камери відеоспостереження з розпізнаванням об’єктів за допомогою штучного інтелекту

Камеры оборудованы встроенным цифровым микрофоном и слотом для карт памяти SD емкостью до 256 ГБ. В представленных моделях комбинируются различные типы матриц и объективов, что должно обеспечить разнообразные потребности в видеонаблюдении.

TurretCam BulletCam DomeCam Mini
  • 5 Mp/2.8 mm
  • 5 Mp/4 mm
  • 8 Mp/2.8 mm
  • 8 Mp/4 mm
  • 5 Mp/2.8 mm
  • 5 Mp/4 mm
  • 8 Mp/2.8 mm
  • 8 Mp/4 mm
  • 5 Mp/2.8 mm
  • 5 Mp/4 mm
  • 8 Mp/2.8 mm
  • 8 Mp/4 mm

Все новые камеры Ajax Systems уже доступны для заказа. Цена начинается с отметки 4499 грн.


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