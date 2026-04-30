monobank, Ajax и DTEK получили награды на WCFA Global Awards 2026

Украинские коммуникационщики громко заявили о себе на международной арене — на премии WCFA Global Awards 2026 они забрали более 15 наград в разных категориях. Об этом сообщает ресурс The Page. Результаты уже опубликовали на официальном сайте конкурса.
Среди победителей – украинская коммуникационная компания Truman. Она получила бронзу в категории Best Public Relations Campaign за проект «Ukraine is Open for Business: Transforming Perceptions from War to Opportunity», который команда реализовала вместе с APCO.
Truman имеет команду из более чем 70 специалистов в сфере стратегических и кризисных коммуникаций, media relations, креатива, SMM и аналитики. Она проводит кампании, направленные на решение вопросов украинского бизнеса и открытие новых перспектив иностранных компаний в Украине.
Truman меняет представление об Украине за границей. Ее цель — показать страну не только через призму войны, но и как место с реальными возможностями для инвестиций и развития бизнеса. Стиль Truman – разработка и реализация долгосрочных стратегий, взвешенное управление кризисом и максимизация возможностей.
Кто еще получил награды
Другие украинские участники тоже выступили очень мощно. Кроме Truman, отметили и другие украинские компании и специалистов:
- DTEK стала самой награжденной компанией среди украинцев. Кампания The Light Holds On Those Who… получила сразу несколько наград: золото в категориях Best Social Media Campaign и Best Public Relations Campaign, серебро — Most Innovative Campaign и Partnership or Collaboration, а также бронзу — B2B Communications Campaign.
- monobank получил два золота — за Best Digital Campaign и Best Gamification Strategy с кампанией Lemon Hunt.
- Екатерина Спивакова из Kernel получила золото как Best Leader in Public Relations and Communications.
- BECOME PR завоевала золото за Best AI-Enhanced Communications Strategy.
- Betking Foundation/King Group получили золото в категории Best Sport or Entertainment Campaign.
- Farmak (АО «Фармак») взяла золото за Employer Branding Campaign и серебро за Best Internal Communications Campaign.
- Ajax Systems получила серебро за Best Communications for Product Launch.
- Сергей Биденко из SEC Newgate Ukraine получил серебро в категории PR Silver Star.
Ранее пользователи в Threads также замечали новые торговые марки, которые регистрировали украинские компании, но сам факт наград на WCFA подтверждает: отрасль активно развивается и выходит на глобальный уровень.
Украинские коммуникационщики не просто участвуют в глобальных премиях — они стабильно выигрывают в ключевых категориях. Это показывает, что локальные команды умеют работать на уровне мировых стандартов и создавать проекты, которые замечают далеко за пределами Украины.
Источник: The Page
