Айтишник из Закарпатья продавал IP-адреса россиянам, чтобы они притворялись украинцами в интернете

Предприимчивый айтишник из Закарпатья продавал россиянами уникальные IP-адреса, зарегистрированные в регионе, чтобы они могли притворяться жителями Украины и распространять пророссийские взгляды и пропаганду в интернете.

Деньги от заказчиков айтишник получал в крипте, через российские платежные сервисы. Как сообщает dev.ua, сейчас мужчину задержала СБУ.

В отчете также упоминается другой программист с Полтавщины, который умудрился зарабатывать на создании ботоферм для россиян. Он организовал около 15 000 анонимных аккаунтов в различных соцсетях и продавал их в даркнете по $1,5 за «штуку».

Сейчас продолжаются следственные действия — обоим грозит до 5 лет лишения свободы.