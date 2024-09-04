Новости WTF 04.09.2024 в 17:05 comment views icon

Айтишник из Закарпатья продавал IP-адреса россиянам, чтобы они притворялись украинцами в интернете

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Айтишник из Закарпатья продавал IP-адреса россиянам, чтобы они притворялись украинцами в интернете

Предприимчивый айтишник из Закарпатья продавал россиянами уникальные IP-адреса, зарегистрированные в регионе, чтобы они могли притворяться жителями Украины и распространять пророссийские взгляды и пропаганду в интернете.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Деньги от заказчиков айтишник получал в крипте, через российские платежные сервисы. Как сообщает dev.ua, сейчас мужчину задержала СБУ.

1111

В отчете также упоминается другой программист с Полтавщины, который умудрился зарабатывать на создании ботоферм для россиян. Он организовал около 15 000 анонимных аккаунтов в различных соцсетях и продавал их в даркнете по $1,5 за «штуку».

Сейчас продолжаются следственные действия — обоим грозит до 5 лет лишения свободы.

На границе задержали айтишника с EPAM — он пытался переплыть Днестр, чтобы добраться до Молдовы

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить