Новости IT-бизнес 26.08.2024 в 12:54 comment views icon

На границе задержали айтишника с EPAM — он пытался переплыть Днестр, чтобы добраться до Молдовы

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Айтишника оштрафовали на 3,4 тыс. грн и обязали уплатить 600 грн судебного сбора.

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Как отмечает издание dev.ua со ссылкой на дело, которое рассмотрел Могилев-Подольский районный суд, 14 августа в 17:30 инженер-программист компании «IРАМ» (вероятно, таки EPAM) пытался незаконно пересечь границу Украины вплавь через реку Днестр и добраться до Молдовы (на направлении Немия — Волочинец).

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Программиста задержали пограничники, а суд впоследствии признал его виновным, наложив штраф в размере 3400 грн (+ около 600 грн судебного сбора).

Сам мужчина вины не признает, но не предоставил соответствующих доказательств и не явился на заседание — в то же время была возможность обжаловать постановление в Винницком апелляционном суде в течение 10 дней со дня его вынесения.

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