Айтишник из Запорожья оборудовал в квартире «наблюдательный пункт» для обнаружения ПВО и движения HIMARS

Сейчас айтишника задержала СБУ — ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Задержанный, проживавший в Запорожье и работавший в сфере IT, обустроил в своей квартире так называемый «наблюдательный пункт», который использовал, чтобы шпионить за украинскими военными.

С помощью специализированной оптики он должен был выявлять позиции ПВО и украинской артиллерии, в частности, реактивных артсистем HIMARS, а также отслеживать маршруты движения военных колонн и расположение укрепрайонов Сил обороны.

Всю информацию айтишник должен был передавать кадровому сотруднику разведки РФ через анонимный чат в мессенджере, однако в отчете СБУ отмечается, что его операцию удалось вовремя сорвать. Во время обысков правоохранители обнаружили в его доме тактический бинокль с большой кратностью, дальномерной сеткой и компасом.

СБУ отмечает, что по координатам, которые зафиксировал задержанный, оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дроновых ударов.

В настоящее время мужчина находится под стражей, ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины) и грозит до 8 лет тюрьмы.

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Источник: СБУ