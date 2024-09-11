Работники одного из украинских почтовых сервисов решили «подзаработать» на продаже краденых БПЛА — дроны похищали прямо из посылок, которые предназначались военным.

Сейчас полиция задержала четырех причастных — жителей Тернопольщины. Проведены обыски мест проживания и транспортных средств; изъято 15 мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карты и документы.

Также правоохранители нашли переписку и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность задержанных. Сообщается, что похищенные из посылок БПЛА мужчины впоследствии перепродавали через Интернет, используя криптокошельки — и «заработали» на этом около 6 млн гривен.

Название почтового сервиса в отчете не упоминается.

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Задержанным сообщено о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Пока решением суда фигурантов оставили под ночной домашний арест. Других причастных к схеме разыскивают.

Источник: Киберполиция