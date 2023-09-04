Айтишник избежал наказания за выращивание 800 кустов конопли — на суде он признал вину и планировал получить лицензию на медицинский каннабис

37-летний предприниматель Артем Столпак обустроил в двух частных домах во Львовской области плантации для выращивания конопли. Там он создал специальные помещения с системами вентиляции, освещения и автоматического полива.

На этих плантациях он выращивал около 800 кустов конопли. Однако собрать урожай ему не удалось – в апреле 2023 года к нему приехали правоохранители, возбудили уголовное дело по факту незаконного выращивания конопли (ч.2 ст.310 УКУ), а впоследствии дело передали в суд.

Пустомытовский райсуд Львовской области рассмотрел дело Артема Столпака, где тот признал свою вину и рассказал, что надеялся на легализацию каннабиса в Украине. Он отметил, что в январе 2023 года приобрел оборудование для выращивания конопли, «поскольку надеялся, что выращивание каннабиса в Украине все-таки будет легализовано и намеревался получить лицензию на выращивание конопли». По его словам, растения конопли он выращивал без цели сбыта. Артем Столпак зарегистрирован как ФОП с основным видом деятельности – компьютерное программирование. На момент избрания меры пресечения он работал тестировщиком в компании Netwrix.

Судья Ирина Мельничук рассмотрела дело и признала Артема Столпака виновным в незаконном выращивании конопли и назначила ему 3 года тюрьмы, однако освободила от отбывания наказания с годовым испытательным сроком. Изъятую коноплю должны уничтожить. Приговор можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Источник: zaxid.net