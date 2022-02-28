Актуальна мапа аптек, які працюють по всій Україні в умовах воєнного стану

Liki24.com разом з Мінцифрою створили актуальну мапу аптек, які працюють на цей момент по території всієї країни. ЇЇ створили на базі відкритого API Google Maps.

Знайти найближчу відчинену аптеку можна ось за цим посиланням. Найактуальніші дані в таблиці (на мапі оновлюється з затримкою) — тут. Команда обіцяє доповнювати список та оновлювати мапу.

Станом на сьогодні немає інформації про аптеки, які працюють у місті Києві. Сайт Liki24.com закликає керівників всіх аптечних мереж терміново вийти на зв’язок і повідомити, які точки продажу будуть працювати в столиці та в інших містах, адже це неймовірно важливо в умовах війни. Списки працюючих аптек можна надсилати на адресу: [email protected].

Водночас команда «Київ Цифровий» розробила окрему мапу працюючих аптек для Києва. Вона доступна ось за цим посиланням. Список аптек буде поповнюватись.