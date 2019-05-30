Alaka’i Technologies называет Skai первым летающим такси на водороде





Разработку беспилотных летающих такси сейчас ведет множество разных технологических и авиастроительных компаний, включая Uber, Airbus, Aston Martin, Rolls-Royce, Volocopter и Kitty Hawk Cora. Новое имя в этом приличном списке стартап Alaka’i Technologies с офисом в Хопкинтоне, штат Массачусетс, США. Он представил свое летающее такси под названием Skai. Главная отличительная особенность летающего такси Alaka’i Skai — оно будет работать на водородных топливных элементах. Собственно, производитель называет свою разработку первыми в мире летающим такси на водородных топливных элементах.

Разработчики рассчитывают, что Skai сможет находиться в воздухе до четырех часов и преодолевать на одном баке водорода до 650 км. При этом процедура заправки будет занимать не больше 10 минут. Он сможет перевозить до пяти пассажиров или грузы массой до 450 кг. Да, на бумаге цифры впечатляют.

Над дизайном шестимоторного летающего такси Alaka’i Skai трудились специалисты BMW Designworks. И выглядит летательный аппарат достаточно стильно с обтекаемыми формами корпуса и футуристически с большими затененными окнами, который должны обеспечить ясный обзор всем пассажирам.

Огромное внимание было уделено безопасности: для повышения отказоустойчивости инженеры продублировали несколько ключевых систем, включая модуль с водородными топливными элементами, и оснастили аппарат системой парашютов. Первые версии Skai будут пилотируемыми, но полный автопилот планируется для будущих поколений воздушного судна.

В Alaka’i полны оптимизма в отношении своего первого летающего такси на водороде Skai и уже составляют программ испытательных полетов. Но тут можно вспомнить о том, что установки на водородных элементах достаточно сложны с технической точки зрения и, следовательно, недешевые в производстве и обслуживании. Собственно, именно это является главным фактором, сдерживающим массовое производство автомобилей на водородных топливных элементов. Еще одним сдерживающим фактором является отсутствие инфраструктуры. То есть, в целом идея водородного летающего такси выглядит достаточно перспективной, но очевидно, что реальностью оно станет еще очень не скоро, если вообще станет. И, похоже, в Alaka’i это отлично понимают. В интервью AP гендиректор компании Стив Ханви заявил, что, по его мнению, может потребоваться порядка 10 лет, прежде чем поездка на воздушном такси через весь город станет реальностью. То есть, очевидно, что в небе Skai мы увидим еще не скоро.

Источник: Engadget, Alaka’i и WSB (AP)