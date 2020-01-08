Alienware Concept UFO – модульный портативный игровой компьютер с возможностью гибкой настойки

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Бренд Alienware разработал достаточно оригинальный компьютер Alienware Concept UFO, который внешне напоминает портативную игровую консоль, но при этом является полноценным ПК.

Новинка похожа на планшет, 8-дюймовый дисплей с разрешением 1900×1200 точек занимает почти всю лицевую поверхность. На задней панели имеется регулируемая подставка. В таком режиме устройство можно использовать для запуска казуальных игр или просмотра контента. По бокам к основному блоку можно подключить игровые контроллеры, что позволяет запускать игры, где требуется более точное управление. Также можно подключить внешний монитор или телевизор и играть с помощью съёмного контроллера, либо используя мышку и клавиатуру.

Модель Alienware Concept UFO оснащена процессором Intel Core 10-го поколения, модулями WiFi и Bluetooth, двумя портами USB Type-C и портом Thunderbolt. Аппарат работает под управлением Windows 10. При подключении док-станции новинка становится полноценным настольным компьютером. Как отмечает разработчик, устройство обеспечивает даже более высокую производительность, чем многие игровые ноутбуки на рынке.

На текущий момент Concept UFO является полностью рабочим прототипом. Однако пока нет сведений, когда устройство поступит на рынок, и какова будет его стоимость.

Источник: liliputing