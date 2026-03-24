Новый Dell XPS 16 (2026) с Intel Panther Lake потребляет всего 1,5 Вт и работает до 27 часов

Dell выпустила обновленный ноутбук Dell XPS 16 (2026), в котором сделала ставку на энергоэффективность. Тесты показывают, что в этом смысле модель действительно выделяется. Но ради этого пришлось пойти на некоторые жертвы.





В версии 2026 года Dell полностью отказалась от связи с дискретными GPU Nvidia GeForce и процессоров Arrow Lake. Вместо этого ноутбук перешел исключительно на платформу Panther Lake. Это позволило сделать корпус более тонким и существенно снизить энергопотребление.

В простое XPS 16 потребляет в среднем лишь 1,5 Вт. Для 16-дюймового ноутбука это очень низкий показатель. В тесте система работала на минимальной яркости с включенным VRR и едва превышала 1 Вт энергопотребления. Для сравнения, такие модели как Asus ZenBook S16 и MSI Prestige 16 в подобных условиях потребляют 3-5 Вт энергии.

Даже при максимальной яркости новый XPS 16 показывает энергопотребление около 4,5 Вт — все равно меньше многих конкурентов.





Благодаря такой эффективности ноутбук демонстрирует очень высокие показатели автономности. В тесте с непрерывным веб-серфингом на сбалансированном профиле, яркости 150 нит и VRR система проработала почти 27 часов. Это на несколько часов больше, чем у предыдущих поколений XPS 16 — и это при том, что новинка получила меньший аккумулятор емкостью 70 Вт-ч.

Обратная сторона очевидна — отсутствие дискретной графики влияет на производительность в задачах, где важен GPU. Это главный компромисс нового подхода.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Фактически с выпуском XPS 16 (2026) компания Dell сделала не просто апгрейд до современных комплектующих, а изменила общий подход. Теперь он предлагает максимум эффективности вместо универсальности. Dell фактически переформатировала серию под сценарии, где важна автономность и тишина, а не пиковая графическая мощность.

Источник: videocardz