Альтернатива BankID и MobileID. У Зеленского нацелились на создание системы цифровой идентификации граждан

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Советник президента Михаил Федоров предложил на встрече с представителями МВД, ГМС и Минюста ввести в Украине систему цифровой идентификации граждан.

«В мире цифровой экономики граждане, бизнес, государство являются участниками невидимой взаимодействия друг с другом через Интернет и различные онлайн-системы, а поэтому для установления доверия, осуществление соответствующих транзакций и получения электронных услуг идентификация гражданина или предприятия является важным шагом», — цитирует слова советника президента источник.

Сообщается, что введение такой системы вместе с развитием альтернативных BankID и MobileID позволит изменить «бумажную» систему и является ключевым элементом программ «Государство в смартфоне» и «Цифровая экономика». Среди практических задач, которые можно будет решить с введением цифровых идентификаторов граждан, называется автоматическая верификация данных, электронная перепись населения и модернизация сферы электронной подписи.

Михаил Федоров отмечает, что развитие цифровой идентификации в Украине важно гармонизировать с соответствующими регламентами ЕС (eIDAS), для чего необходимо решить ряд проблем — от ликвидации квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица к созданию единого реестра физических адресов, внедрению цифровой подписи в биометрические ID-паспорта и т.п. Все упомянутые инициативы планируется предложить к обсуждению на одном из ближайших заседаний СНБО.

Источник: President.gov.ua