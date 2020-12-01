Amazfit анонсировала умные часы Amazfit Pop Pro и Amazfit GTS 2 mini





Компания Amazfit провела специальное мероприятие в Китае, во время которого представила две новые модели умных часов Amazfit Pop Pro и Amazfit GTS 2 mini.

Модель Amazfit Pop Pro во многом похожа на обычную версию Amazfit Pop. Новинка оснащена 1,43-дюймовым квадратным LCD дисплеем, модулем беспроводной связи Bluetooth 5 и батареей ёмкостью 225 мАч, которая обеспечивает до 9 дней автономной работы. Модель Pro содержит собственный модуль навигации GPS, благодаря чему можно отслеживать маршрут тренировок даже без использования смартфона. Устройство водонепроницаемо в соответствии с рейтингом 5ATM, поддерживает 60 спортивных режимов. Умные часы Amazfit Pop Pro поступят в продажу с 10 декабря по рекомендованной розничной цене $60.

Модель Amazfit GTS 2 mini обладает такими же функциями и возможностями, как и версия Amazfit GTS 2. Отличия заключаются в размерах дисплея и ёмкости батареи. Вместо 1,65-дюймового AMOLED дисплея в новой версии используется 1,55-дюймовый экран. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 220 мАч, но благодаря меньшему дисплею и сниженному энергопотреблению новая модель Amazfit GTS 2 mini может работать до 7 дней без подзарядки при активном использовании, до 14 дней при обычном использовании и до 21 дня в базовом режиме часов. Цена новинки составляет около $106. Часы Amazfit GTS 2 mini уже поступили в продажу.

Источник: gsmarena