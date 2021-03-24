Amazfit T-Rex Pro имеют защищенный корпус, влагозащиту 10 ATM и автономность до 18 дней

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Китайский бренд Huami представил новые смарт-часы Amazfit T-Rex Pro. Это усовершенствованная версия оригинальной модели T-Rex, которую выпустили в прошлом году.

Дизайн устройства напоминает часы Casio G-Shock. T-Rex Pro способны работать при температуре от -40°C до +70°C. Они прошли ряд испытаний на прочность, соответствующих военным стандартам, и получили сертификацию влагозащиты 10 ATM (с ними можно нырять на глубину до 100 метров).

Смарт-часы оборудованы 1.3-дюймовым AMOLED-дисплеем. Разрешение составляет 360х360 пикселей. Заявлена поддержка функции Always-on Display. Есть модули Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo. Встроенного аккумулятора на 390 мАч должно хватать примерно на 18 дней автономной работы.

В Amazfit T-Rex Pro также установлен оптический сенсор BioTracker 2 PPG, который способен измерять ЧСС и уровень кислорода в крови. Смарт-часы предлагают более 100 режимов для занятия спортом. Также девайс способен вычислять персональный индекс активности (PAI), мониторить качество сна, выводить оповещения со смартфона, отображать входящие звонки и прочее.

Amazfit T-Rex Pro можно приобрести в трех расцветках: черной, синей и зеленой. Смарт-часы уже доступны на сайте компании за $179.99.

Источник: XDA