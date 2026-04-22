Новости Устройства 22.04.2026

Смартфогодинник OnePlus Watch 4 получил титановый корпус, военную защиту и Wear OS 6

Вадим Карпусь

OnePlus представила новые смарт-часы OnePlus Watch 4. Новинка получила корпус из титана и LTPO OLED дисплей с разрешением 466×466 пикселей и пиковой яркостью до 3000 нит. Сверху установили сапфировое стекло для защиты от царапин.


Внутри смарт-часов OnePlus Watch 4 работает процессор Snapdragon Wear W5 вместе с энергоэффективным сопроцессором BES2800. Такая связка разделяет нагрузку: основной чип отвечает за производительные задачи, а второй экономит заряд в фоновом режиме.

Часы имеют 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища. Аккумулятор емкостью 646 мА-ч обеспечивает до 16 дней работы в режиме энергосбережения или до 5 дней в полноценном «умном» режиме. Зарядка мощностью 7,5 Вт восстанавливает батарею с нуля до 100% примерно за 75 минут.


Часы работают на Wear OS 6 с оболочкой OxygenOS Watch 8. Устройство поддерживает более 100 спортивных режимов, из которых шесть распознаются автоматически. Набор сенсоров включает акселерометр, гироскоп, датчик пульса, уровня кислорода в крови, температуры запястья, компас, сенсор освещенности и барометр. Новинка включает в себя модули Wi-Fi с поддержкой двух диапазонов, Bluetooth 5.2 и GPS, Beidou, Galileo, GLONASS и QZSS. Есть NFC для платежей через Google Wallet.

Защита от воды и пыли соответствует стандартам 5ATM, IP68 и IP69. Модель соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, поддерживает управление мокрыми руками и защищена от коррозии в морской воде. Размеры корпуса составляют 47,4×47,4×11 мм, а вес — 43 г без ремешка и 68 г с ним.

Фактически OnePlus Watch 4 — это ребрендинг модели Oppo Watch X3которую показали в Китае ранее. Если сравнивать с предшественником. Изменения небольшие: корпус стал титановым вместо стального, часы чуть легче и тоньше, экран ярче. Самое заметное обновление — переход на Wear OS 6.

Новинка предлагается в двух вариантах цвета: Evergreen Titanium (серебристый с зеленым ремешком) и Midnight Titanium (темный с серым ремешком). Цену и точные сроки продажи компания пока не объявила.

OnePlus Watch 4 не делает резкого скачка вперед, но аккуратно улучшает ключевые вещи: материалы, автономность и систему. Это эволюционное обновление с акцентом на комфорт и долговечность.

