Американские учёные представили модульных роботов, которые объединяются в одного большого робота





Идея создания маленьких роботов, объединяющихся в одного гигантского робота, зачастую встречается в научно-фантастических фильмах, но учёные уже ищут способы как воплотить это в реальность. Исследователи из проекта ModLab Университета Пенсильвании представили свой вариант создания робота, состоящего из множества небольших движущихся элементов под названием SMORES-EP.

Маленькие роботизированные устройства SMORES-EP оборудованы колёсами с каждой стороны, которые позволяют им двигаться в любом направлении. Благодаря этому они соединяются друг с другом, превращая магниты на концах в приёмники ближней радиосвязи. Каждый модуль оснащён четырьмя разъёмами, соответственно, два робота могут быть соединены в 17 различных конфигурациях. Это позволяет создать одного большого и более сложного робота.

Однако, на текущий момент существует проблема с настройкой модулей. Чтобы перейти от одной формы к другой, им нужен чёткий план действий для понимания своей роли в конструкции. Например, чтобы преобразовать шагающего робота в робота с рукой, модули должны открепиться и пристыковаться определённым образом.

Исследователи рассчитали наиболее эффективный способ трансформации роботов из исходного состояния в целевое. При этом некоторые конфигурации предусматривают ситуации, когда модули помогают друг другу переместиться на нужное место и занять необходимую позицию. Подобные модульные роботы имеют преимущество в том, что они более гибкие и адаптируемые, чем стандартные роботы. Это означает, что они могут ремонтировать себя и подстраиваться под условия. Такие роботы нашли бы применение в космических миссиях, при стихийных бедствиях или для протезирования людей с ограниченными физическими возможностями.

Источник: Engadget