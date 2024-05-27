Американец хочет спуститься на «Титаник» после катастрофы «Титана» от OceanGate — говорит, что это безопасно

Чтобы доказать безопасность путешествий до «Титаника» после катастрофы батискафа «Титан» компании OceanGate в прошлом году, инвестор в недвижимость из штата Огайо планирует спустить к затонувшему лайнеру подводный аппарат для двух человек.

Ларри Коннор сказал The Wall Street Journal: «Я хочу показать людям во всем мире, что, хотя океан чрезвычайно мощный, он может быть прекрасным, приятным и действительно менять жизнь, если вы пойдете к этому правильно».

Коннор сотрудничает с Патриком Лахи, соучредителем и генеральным директором производителя подводных лодок Triton Submarines. Предприниматели стремятся показать, что такую экспедицию можно проводить неоднократно и безопасно. В аварии аппарата «Титан» в июне прошлого года пять человек, вместе с CEO OceanGate Стоктоном Рашем.

Коннор позвонил Лахи уже через несколько дней после катастрофы и сказал: «Знаете, что нам нужно сделать, это построить подводную лодку, которая сможет неоднократно и безопасно погружаться и показать миру, что вы, ребята, можете это сделать».

Ларри Коннор, ранее посещавший Марианскую впадину, самую глубокую океаническую впадину на Земле, сказал, что они планируют совершить путешествие на двухместном судне под названием Triton 4000/2 Abyssal Explorer. Число 4000 означает глубину в метрах, которой он может достичь. Он не сообщает, когда произойдет погружение.

Лахи был одним из многих деятелей отрасли, которые критиковали OceanGate до и после катастрофы, он обвинял компанию в несоблюдении правил безопасности. После аварии он назвал подход Раша к убеждению людей к погружению «довольно хищническим». Другие представители отрасли и компании также выражали свою обеспокоенность.

Катастрофа «Титана» вызвала беспокойство в промышленности, некоторые эксперты призвали отрасль пересмотреть подход к перевозке людей в такое опасное место. Но Патрик Лахи считает, что проблемы OceanGate не характерны для всей отрасли: проверенные подводные аппараты считаются очень безопасными из-за многих испытаний, которые они проходят. Роб МакКаллум, бывший консультант OceanGate, который предупреждал Раша об опасности, согласился с этой оценкой.

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