Американец заразился «плотоядной инфекцией» после укуса родственника и едва не лишился ноги

Мужчина отказался рассказать, что стало причиной конфликта и кто из родных его укусил.

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53-летний Донни Адамс, работник похоронного бюро из Флориды, едва не потерял ногу из-за редкой бактериальной инфекции, «съедающей» плоть. Мужчина обратился к медикам в феврале с жалобой на болезненную опухоль на бедре, развившуюся после укуса человека.

По словам Донни, во время семейной ссоры он пытался прекратить потасовку между двумя родственниками, из-за чего его укусили. Причину конфликта он не назвал, но врачи поверили в историю мужчины после осмотра раны.

«На его бедре оставались следы от зубов, поэтому я убежден, что он рассказал правдивую историю», – говорит врач Фриц Бринк из медицинского центра Флориды.

В человеческом рту немало бактерий, и многие из них действительно могут вызывать так называемую «плотоядную» инфекцию или некротический фасциит. Одна из таких – стрептококк группы A, которая кроме того, что считается основной причиной некротического фасциита, вызывает стрептококк в горле, скарлатину, целлюлит и другие заболевания. Некоторые люди бессимптомно переносят бактерии в горле, рту, носу и на коже.

Однако какая именно бактерия стала причиной болезни мужчины врачи не определили. Бринк лишь предполагает, что сначала развилась несерьезная инфекция, распространившаяся глубже в ткань. Первоначально Адамсу укололи антибиотики и вакцинировали от столбняка, однако впоследствии нога еще больше пухла, мешая пострадавшему ходить. Бринк сказал, что кожа пациента была похожа на «кожуру апельсина».

19 февраля мужчину прооперировали и удалили загнившие ткани, а через несколько дней провели повторную операцию. Он пробыл в больнице до середины марта, а с передней части бедра за это время пришлось удалить около 60% кожи.

Сейчас Адамс не страдает от боли, может ходить и, по словам врачей, вскоре полностью поправится. Сам мужчина говорит, что не держит обиды на кусачего члена семьи:

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«Семья – это все, хотя и иногда в ней может что-то идти не так. Я верующий человек и считаю, что всех можно простить. Если я получил травму в результате ссоры двух родственников – это не значит, что я буду их ненавидеть».

Источник: NBC News