Новости WTF 13.06.2023 в 15:46

Американец заразился «плотоядной инфекцией» после укуса родственника и едва не лишился ноги

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Мужчина отказался рассказать, что стало причиной конфликта и кто из родных его укусил.

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53-летний Донни Адамс, работник похоронного бюро из Флориды, едва не потерял ногу из-за редкой бактериальной инфекции, «съедающей» плоть. Мужчина обратился к медикам в феврале с жалобой на болезненную опухоль на бедре, развившуюся после укуса человека.

По словам Донни, во время семейной ссоры он пытался прекратить потасовку между двумя родственниками, из-за чего его укусили. Причину конфликта он не назвал, но врачи поверили в историю мужчины после осмотра раны.

«На его бедре оставались следы от зубов, поэтому я убежден, что он рассказал правдивую историю», – говорит врач Фриц Бринк из медицинского центра Флориды.

В человеческом рту немало бактерий, и многие из них действительно могут вызывать так называемую «плотоядную» инфекцию или некротический фасциит. Одна из таких – стрептококк группы A, которая кроме того, что считается основной причиной некротического фасциита, вызывает стрептококк в горле, скарлатину, целлюлит и другие заболевания. Некоторые люди бессимптомно переносят бактерии в горле, рту, носу и на коже.

Американец заразился «плотоядной инфекцией» после укуса родственника и едва не лишился ноги
Донни Адамс пережил плотоядную инфекцию, которая начала разрушать часть его ноги

Однако какая именно бактерия стала причиной болезни мужчины врачи не определили. Бринк лишь предполагает, что сначала развилась несерьезная инфекция, распространившаяся глубже в ткань. Первоначально Адамсу укололи антибиотики и вакцинировали от столбняка, однако впоследствии нога еще больше пухла, мешая пострадавшему ходить. Бринк сказал, что кожа пациента была похожа на «кожуру апельсина».

Донні Адамс з доктором Фріцем Брінком.
Донни Адамс с доктором Фрицем Бринком

19 февраля мужчину прооперировали и удалили загнившие ткани, а через несколько дней провели повторную операцию. Он пробыл в больнице до середины марта, а с передней части бедра за это время пришлось удалить около 60% кожи.

Сейчас Адамс не страдает от боли, может ходить и, по словам врачей, вскоре полностью поправится. Сам мужчина говорит, что не держит обиды на кусачего члена семьи:

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«Семья – это все, хотя и иногда в ней может что-то идти не так. Я верующий человек и считаю, что всех можно простить. Если я получил травму в результате ссоры двух родственников – это не значит, что я буду их ненавидеть».

Источник: NBC News


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