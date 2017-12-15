АМКУ оштрафовал «Киевстар» на 21,3 млн грн за вводящую в заблуждение информацию об условиях тарификации

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Антимонопольный комитет Украины оштрафовал оператора сотовой связи «Киевстар» на 21,3 млн грн. Об этом в Facebook завил председатель АМКУ Юрий Терентьев.

«Вчера 12.12.2017 Комитетом принято решение по делу против ответчика ЧАО «Киевстар» о недобросовестной конкуренции в виде распространения вводящей в заблуждение информации относительно условий тарификации (нарушение статьи 15-1 ЗУ «О защите от недобросовестной конкуренции»)», – сообщил Юрий Терентьев.

Отмечается, что в своей коммуникации об условиях тарификации оператор использовал три типа утверждений, в двух из которых заявлялось, что тарификация «посекундная». По факту это утверждение ложное, так как стоимость полной минуты разговора списывалась в первую секунду разговора.

За указанное нарушение на оператора «Киевстар» наложен штраф в размере 21 307 597 грн.

Юрий Терентьев добавил, что в сентябре этого года за аналогичное нарушение был оштрафован оператор сотовой связи lifecell. Тогда сумма штрафа составила немногим менее 19,5 млн. Несмотря на то, что «Киевстар» является более крупным оператором по сравнению с lifecell, проблемная коммуникация затронула лишь часть тарифных планов.

Источник: Facebook