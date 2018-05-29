Аналоговое ТВ в Украине начнут отключать 1 июля 2018 года, на базе государственного концерна КРРТ построят еще одну национальную цифровую сеть за 260 млн грн

Эпопея с отключением аналогового телевидения в Украине длится не первый год, однако похоже, что полный переход на цифру состоится уже через месяц, 1 июля 2018 года, сообщает издание ЛIГА.net. На прошлой неделе Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации согласовала разработанный Госспецсвязи проект распоряжения Кабмина «О безотлагательных мерах относительно внедрения в Украине цифрового вещания».

Документ предполагает полное отключение аналогового эфирного телевидения в Украине 1 июля 2018 года, при этом аналоговое ТВ останется только на территориях со специальным режимом вещания и на приграничных территориях. Кроме того, им же предусмотрено выделение из бюджета 260 млн грн на строительство новой цифровой эфирной сети на базе государственного концерна КРРТ.

Главный исполнитель проекта Госспецсвязи (который входит в сферу влияния президента Петра Порошенко) в середине апреля раскритиковал план постепенного перехода на цифровое вещание до конца мая 2019 года. 15 марта этот план согласовал Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания.

Единственный на сегодня в стране оператор цифрового эфира «Зеонбуд» за этот год должен был достроить свою сеть, чтобы она покрывала почти все население страны. Заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук сообщила, что ее ведомство должно рассмотреть свежий проект Кабмина, подготовленный Госспецсвязи, уже на этой неделе. Она отметила, что Украина должна выполнить свои международные обязательства, а Нацсовет — поддержать решение об отключении аналогового вещания.

Напомним, что Украина еще в 2006 году обязалась осуществить полный переход от аналогового к цифровому телерадиовещанию до июня 2015 года. Но отключение аналогового сигнала в стране постоянно переносилось. Это создает существенные помехи 4G сетям на приграничных территориях в странах ЕС, которые уже давно отказались от аналога. Украинским чиновникам из УГЦР приходится постоянно объяснять европейским партнерам, почему отключение до сих пор не произошло. Советник главы Нацсовета и директор компании Омега ТВ Александр Глущенко уверен, что аналог нужно отключать как можно скорее, так как из-за него Украина не может запустить 4G в “цифровом дивиденде” (на частотах 700-800 МГц), что позволило бы покрыть скоростным мобильным интернетом всю территорию страны, включая небольшие города и села.

Часть медиа-групп Украины поддерживают данные сроки, так как хотят сэкономить средства, избежав параллельного вещания в аналоге и цифре, а также не переоформляя очередную лицензию на аналоговое вещание (летом нынешнего года как раз истекают сроки действия предыдущих лицензий). Другие уверяют, что Украина не готова к отключению аналога с 1 июля, так как из-за недостаточного покрытия Зеонбуда без эфирного телевидения может оказаться около миллиона человек, что в свою очередь может повлиять на политические выборы в 2019 году. В конце лета также истекают сроки лицензий на цифровое вещание (первые цифровые лицензии на вещание в сети Зеонбуд выдали в августе 2011 года), что также вызывает опасения у ряда медиагрупп, которые опасаются несправедливого распределения цифровых лицензий в новом конкурсе.

Также большинство медиа-групп сомневается в необходимости новой цифровой сети, которую Госспецсвязи хочет построить в дополнение «Зеонбуду». Однако эксперты указывают на то, что Зеонбуд имеет не очень прозрачную структуру собственности, что неверно с точки зрения информационной защиты и государственности.

Источник: ЛIГА.net