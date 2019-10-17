Analogue Pocket позволит запускать старые игры для Game Boy – более 2700 наименований





Компания Analogue известна тем, что она создаёт стильные и современные модели классических игровых консолей. И теперь компания анонсировала устройство Analogue Pocket, которое, по сути, является самым совершенным из когда-либо созданных вариантов Game Boy. Новинка имеет форм-фактор оригинального Game Boy и может воспроизводить картриджи от Game Boy, Game Boy Colour и Game Boy Advance — это более 2700 игр. При этом новая модель оснащена дисплеем, который в 10 раз превышает разрешение классического устройства Nintendo.

Analogue Pocket содержит 3,5-дюймовый ЖК-дисплей разрешением 1600×1440 точек, плотностью размещения пикселей 665 PPI и встроенной подсветкой. Устройство также несёт на борту кнопки для управления игровым процессом, слот для SD-карты, 3,5-миллиметровый разъём для наушников. Встроенный аккумулятор заряжается через порт USB-C. Также сообщается, что в устройстве имеется встроенный синтезатор под названием Nanoloop.

При помощи адаптеров устройство сможет запускать игры от Game Gear, Neo Geo Pocket Color и др. Однако цена адаптеров пока не уточняется. Кроме того, будет доступна док-станция, которая позволит подключать Analogue Pocket напрямую к телевизорам и запускать игры на большом экране. При этом к станции можно будет подключать внешние игровые контроллеры, как проводные, так и с Bluetooth-соединением. Цена док-станции тоже не уточняется

Игровое устройство Analogue Pocket поступит в продажу в 2020 году по цене $199.

Источник: The Verge