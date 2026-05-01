По информации инсайдеров, Valve уже возможно держит большие партии Steam Machine на складах и планирует скорый релиз.
Известный исследователь утечек Valve Брэд Линч отмечает, что на склады компании поступают большие партии консолей. Даже если приближение релиза Steam Machine держится в секрете, информация о поставках позволяет инсайдерам заблаговременно узнать о его приближении.
В частности, похожая ситуация получилась с представленным Valve Steam Controller. Теперь, по последней информации, дата релиза Steam Machine должна быть объявлена в ближайшее время.
Среди прочего Линч сообщает, что на распределительный склад Valve в США в течение последних нескольких недель поступали крупные партии консолей. По словам инсайдера, количество и другие факторы больше свидетельствуют об устройствах, связанных со Steam Machine/Frame, уточнив, что большинство устройств скорее напоминают мини-ПК, а не гарнитуру Frame VR.
Valve is receiving a ton of “Game Consoles” these past couple weeks in their USA distribution warehouse..
— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) April 30, 2026
Однако еще одним вероятным вариантом может быть пополнение Valve запасов портативных консолей Steam Deck OLED, которые в последнее время полностью смели с полок магазинов в США. Однако другой инсайдер Джошуа Кент отмечает, что, скорее всего, речь идет не о Steam Deck, поскольку это не соответствует недавним крупным партиям поставок
I did some tracking of the game console shipments, and they typically have a steam deck restock 7-10 days after a deck shipment. Last one was March 20 of refurbished decks, I believe.
I’ve been assuming they would hide steam machine shipments to look like deck shipments, but…
— Joshua Keith (@JoshuaKbooks) April 30, 2026
Также курсируют сообщения, что Valve прилагает отчаянные усилия для удержания приемлемой цены на Steam Machine. На фоне долгого ожидания фаны спрашивают, не выйдет ли она через несколько месяцев после Steam Controller, или же вообще не выйдет. Однако в интервью IGN программист Valve Пьер-Луп Грифе намекнул, что долгожданная «не консоль» может появиться значительно раньше.
«Мы определенно рассчитываем в ближайшее время опубликовать какие-то новости по этому поводу. Все дело лишь в логистике доставки пользователям», — отметил Пьер-Луп Грифе.
Вероятно, что логистические цепочки поставок очень важная часть подготовительной работы перед релизом Steam Machine. Если же большинство консолей, поступивших на склады, окажутся Steam Deck, то это будет свидетельствовать, что Valve нашла решение на фоне дефицита памяти.
Ранее мы писали, что ютубер самостоятельно собрал Steam Machine. Недавно Valve выпустила бета SteamOS 3.8 с поддержкой Steam Machine.
