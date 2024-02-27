Google запускает поддержку Spotify Connect в переключателе медиа Android, чтобы улучшить работу на различных устройствах. Устройства Spotify Connect будут отображаться рядом с соединенными с телефоном наушниками и колонками Bluetooth, а также устройствами Cast.

Пользователям Spotify не нужно открывать экран приложения, чтобы выбрать устройство воспроизведения. Google формулирует проблему так: «выбор и изменение устройств для воспроизведения может отнимать много времени, если вам нужно заходить в каждое приложение, чтобы управлять его элементами».

В прошлом году Google заявлял, что тесно сотрудничает со Spotify, чтобы позволить пользователям легко переключать воспроизведение между любыми устройствами Spotify Connect из медиаплеера Android. Такая совместимость изначально ожидалась в прошлом году.

Также ожидается функция медиа-уведомлений, которая была анонсирована в прошлом году: «Вы сможете одним нажатием, начать слушать подкаст в машине, продолжить на телефоне и наушниках и закончить на вашем телевизоре дома. Когда вы меняете свое физическое местонахождение, вы увидите эти медиа-уведомления на своем телефоне или других устройствах с запросом, не хотите ли вы передать аудио на устройство поблизости». Google работает с YouTube Music и Spotify над добавлением поддержки медиа-уведомлений в рамках Cross device SDK. Не сообщалось, когда именно пользователи gjkexfn поддержку этих функций.

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Источник: 9to5google

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