Новости Софт 01.05.2026 comment views icon

Рендеринг на Android: GameNative получила поддержку FSR

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Рендеринг на Android: GameNative отримала підтримку FSR

Обновление приложения GameNative 0.9.1 добавляет поддержку масштабирования FSR 1.0 и исправления совместимости ПК-игр на Android.


Приложение с открытым исходным кодом позволяет запускать ПК-игры на устройствах под управлением Android. При этом Steam указывается как ключевая библиотека. Кроме этого упоминается интеграция с Epic Games, GOG и Amazon.

Теперь GameNative поддерживает масштабирование None, Linear, Nearest, Fill, Stretch и FSR 1.0. В режиме FSR 1.0 используются функции EASU и RCAS, а разрешение рендеринга берется из настроек контейнера или с X-сервера и масштабируется в соответствии с разрешением экрана устройства.


Также добавлена настройка контрастности и предварительный просмотр в режиме реального времени. Кроме этого обновление добавляет поддержку Epic EOS DRM и онлайн-игр, несколько контроллеров, пользовательские сборки Proton 10 от GameNative, FEXCore 2604 и Box64 0.4.2.

В примечаниях упоминаются драйверы Turnip 26.2.0 для GPU Snapdragon 8 Elite и Adreno 7xx/6xx. Отмечается, что эти драйверы исправляют ряд проблем в играх на движке Unreal Engine 5 DX12.

Ранее мы писали, что новый эмулятор Xbox 360 для Android показали в действии Android-смартфон тянет Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и GTA 5 на 40-60 FPS.

Ігровий смартфон за $249: Nubia Neo 5 Pro отримав чип Dimensity 7400 і батарею 6000 мА•год

Источник: VideoCardz; Game Native

Samsung представила Sokatoa: инструмент для поиска проблем с производительностью графики на Android
AMD раскрыла подробности будущей FSR Diamond
PC-эмулятор GameNative для Android добавил поддержку Steam Achievements
Как на самом деле работает DLSS 5? Ютубер опубликовал ответы NVIDIA
Приложение DLSS Enabler получило поддержку MFG x5 и x6
Особенность AMD RDNA 5 позволит удвоить производительность
AMD выпустила обновление SDK 2.2 с поддержкой FSR 4.1
Metro 2039 празднует первый миллион вишлистов и благодарит фанатов
Фанаты The Last of Us Online запустили петицию: 700 подписей за сутки и напоминание об игре, которую отменили на 80% готовности
"Дьявол носит Prada 2" собрал $10 млн на предпоказах и открыл летний сезон в кинотеатрах
Оскар-2027 закрывает двери для искусственного интеллекта: новые правила запрещают ИИ-актеров и ИИ-сценарии
Бывшая звезда WWE присоединяется к касту "Декстер: Воскрешение" во 2 сезоне
