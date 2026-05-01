Рендеринг на Android: GameNative получила поддержку FSR

Обновление приложения GameNative 0.9.1 добавляет поддержку масштабирования FSR 1.0 и исправления совместимости ПК-игр на Android.





Приложение с открытым исходным кодом позволяет запускать ПК-игры на устройствах под управлением Android. При этом Steam указывается как ключевая библиотека. Кроме этого упоминается интеграция с Epic Games, GOG и Amazon.

Теперь GameNative поддерживает масштабирование None, Linear, Nearest, Fill, Stretch и FSR 1.0. В режиме FSR 1.0 используются функции EASU и RCAS, а разрешение рендеринга берется из настроек контейнера или с X-сервера и масштабируется в соответствии с разрешением экрана устройства.

GameNative v0.9.1 prerelease is out and announced on Reddit!

Также добавлена настройка контрастности и предварительный просмотр в режиме реального времени. Кроме этого обновление добавляет поддержку Epic EOS DRM и онлайн-игр, несколько контроллеров, пользовательские сборки Proton 10 от GameNative, FEXCore 2604 и Box64 0.4.2.

В примечаниях упоминаются драйверы Turnip 26.2.0 для GPU Snapdragon 8 Elite и Adreno 7xx/6xx. Отмечается, что эти драйверы исправляют ряд проблем в играх на движке Unreal Engine 5 DX12.

Источник: VideoCardz; Game Native