Google постепенно заменяет Assistant на Gemini на Android-устройствах

Google продолжает расширять сферу применения своего помощника с искусственным интеллектом под названием Gemini. Особенно его присутствие заметно на Android-смартфонах.

Например, некоторые пользователи указывают, что на мобильных устройствах уже можно переключить Google на Gemini и пользоваться новым инструментом на базе искусственного интеллекта вместо традиционного поиска.

Saw this for the first time tonight: toggle at the top of Google on mobile that allows switching between Google and Gemini. pic.twitter.com/HA8ZTwbPc6 — Greg Sterling 🇺🇦 (@gsterling) February 21, 2024

Кроме того, Google позволила пользователям Android переключаться с Google Assistant на Gemini. К тому же Gemini можно назначить стандартным ИИ-ассистентом на мобильных устройствах. Более того, похоже, что Google готова полностью удалить Assistant и заменить его на Gemini. На это намекает замена значков приложений.

Если у вас сейчас нет приложения Google Assistant на вашем Android-устройстве, вы можете загрузить его из Play Store, и оно будет поставляться с Gemini AI. Однако на значке приложения вместо Assistant будет отображаться Gemini. Кроме того, если вы также установили отдельное приложение Gemini для Android, вы можете увидеть два экземпляра Gemini в своем списке приложений.

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Однако если вы откроете приложение Gemini, которое появится после загрузки Google Assistant, вы сможете получить доступ к настройкам и вернуться к Assistant. Это изменит значок приложения и отобразит его как Assistant вместо Gemini. В некоторых случаях после регулярного обновления приложения Assistant оно автоматически меняется на Gemini.

После замены Assistant на Gemini некоторые жалуются, что новый помощник на базе ИИ не способен делать поиск по экосистеме Google пользователя, в том числе «не видит» сохраненную в Google информацию.

Источник: gadinsider

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