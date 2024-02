Google постепенно заменяет Assistant на Gemini на Android-устройствах

Google продолжает расширять сферу применения своего помощника с искусственным интеллектом под названием Gemini. Особенно его присутствие заметно на Android-смартфонах.

Например, некоторые пользователи указывают, что на мобильных устройствах уже можно переключить Google на Gemini и пользоваться новым инструментом на базе искусственного интеллекта вместо традиционного поиска.

Saw this for the first time tonight: toggle at the top of Google on mobile that allows switching between Google and Gemini. pic.twitter.com/HA8ZTwbPc6

— Greg Sterling 🇺🇦 (@gsterling) February 21, 2024