AnkerMake M5 – высокоскоростной 3D-принтер по цене от $429

Компания Anker известная в качестве производителя зарядных устройств, занялась изготовлением 3D-принтеров. Компания анонсировала отдельный бренд для продуктов 3D-печати AnkerMake и первую модель 3D-принтера AnkerMake M5.

Как заявляет производитель, данная новинка решает наиболее важные проблемы, которые не позволяли 3D-принтерам стать массовыми устройствами, включая их обычно низкую скорость печати. AnkerMake M5 имеет базовую скорость печати 250 мм/с при работе над детальными проектами, требующими точной обработки. Однако принтер также имеет гораздо более скоростной режим, позволяющий печатать со скоростью до 2500 мм/с. Хотя в таком случае конечный результат будет более грубым и менее детализированным. Этот режим в основном подходит для прототипов и некоторых игрушек. Тем не менее Anker заявляет, что такой режим позволяет M5 сократить среднее время печати до 70% по сравнению с другими 3D-принтерами.

Дополнительно AnkerMake M5 разработан с прицелом на лёгкость эксплуатации. Подготовка к началу печати требует всего 15 минут. Кроме того, разработчики устранили ещё один проблемный аспект 3D-принтеров – потребность в постоянном контроле. В M5 доступна возможность контроля задания на печать с помощью встроенной камеры с искусственным интеллектом. Если она обнаружит какие-либо проблемы, например, засорение сопла, система может отправить предупреждение на смартфон пользователя. А через мобильное приложение Anker можно удалённо просматривать прямые трансляции заданий на печать.

В настоящее время Anker запустила кампанию на Kickstarter, чтобы профинансировать AnkerMake M5. Первые бекеры могут заказать устройство по цене $429, а финальная цена составит $499.

Источник: Engadget