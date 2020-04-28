Анонсирован дрон DJI Mavic Air 2 с улучшенной камерой и увеличенным временем полёта





Два с половиной года спустя после выпуска первого дрона Mavic Air, компания DJI объявила о выходе преемника – Mavic Air 2. Новинка получила более крупный сенсор изображения, полностью переработанный контроллер, увеличенное время полёта и поддержку собственной технологии передачи данных OccuSync.

В дроне DJI Mavic Air 2 применяется полудюймовый 48-мегапиксельный Quad Bayer сенсор. Устройство также содержит объектив с фиксированным фокусным расстоянием 28 мм и диафрагмой f/2.8 и усовершенствованный трехосевой стабилизатор. Камера по умолчанию делает фотографии с разрешением 12 Мп, но в случае необходимости может переключаться и 48-мегапиксельный режим. Запись видео возможна в разрешении 4K с частотой до 60 кадров в секунду. Поддерживается режим HDR для видео и панорманых фотографий. Дополнительно сообщается о возможности экспорта таймлапс-видео в разрешении 8K, но ко моменту выхода на рынок не все режимы будут поддерживать такое разрешение, соответствующую поддержку планируется добавить вместе с выходом обновления в конце июня. Улучшить общее качество съёмки призваны автоматические режимы определения сцен, адаптирующие параметры работы камеры под конкретные условия съёмки.

В Mavic Air 2 реализованы улучшенные функции обеспечения безопасности. Дрон оснащён датчиками препятствий спереди и сзади, чтобы избежать столкновений. А нижние датчики рядом со вспомогательным освещением помогут при посадке в тёмных условиях. Автономные режимы полета были модернизированы. А технология AirSense обнаруживает и предупреждает оператора беспилотника о ближайших самолётах. Сначала она будет доступна в Северной Америке, а в другие регионы устройства с AirSense начнут отправлять этим летом из-за проблем с цепочкой поставок, вызванных пандемией COVID-19.

Новая модель дрона оказалась немного крупнее и тяжелее предшественника. При этом продолжительность полёта от одного заряда батареи увеличена до 34 минут (с 21 минуты в модели первого поколения). DJI Mavic Air 2 оснащён обновленной воздушной системой OcuSync 2.0, обеспечивающей связь на расстояние до 10 км с передачей видеосигнала в разрешении 1080p Full HD. При этом дрон автоматически переключается между каналами 2,4 и 5,8 ГГц, обеспечивая защиту от помех в сложных условиях съёмки. Комплектный контроллер стал более крупным и лишился видимых антенн, выступающих над контроллером. Вместо этого эта область теперь используется для подпружиненного крепления смартфона.

Новый дрон DJI Mavic Air 2 уже доступен для предварительного заказа по цене $799. Его поставки начнутся с 11 мая. Также в продажу поступит комплект Fly More стоимостью $988, который дополнительно включает ND фильтры, сумку для переноски, защитные кожухи для пропеллеров, зарядную станцию и 3 батареи.

Источник: The Verge