Анонсирован USB4 – новый стандарт, использующий технологию Thunderbolt 3

Только на прошлой неделе организация USB Implementers Forum (USB-IF) анонсировала спецификацию USB 3.2, что только добавило путаницы в обозначении интерфейсов, как вчера USB Promoter Group объявила о следующей версии популярного интерфейса – USB4, подробности о котором будут представлены в середине текущего года.

USB4 будет базироваться на Thunderbolt 3 и дополнять существующие стандарты USB 3.2 и USB 2.0. То есть уже сейчас можно сказать, что новый стандарт характеризуется скоростью передачи данных до 40 Гбит/с. Это в два раза больше, чем предлагает USB 3.2. Thunderbolt 3, разработанный компанией Intel в сотрудничестве с Apple, впервые появился на устройствах в 2017 году. Тогда американский чипмейкер заявил, что собирается позволить другим производителям микросхем использовать эту технологию без каких-либо лицензионных отчислений. Похоже, что с USB4 Intel наконец выполнит своё обещание.

Если вы знакомы с Thunderbolt 3, то многие характеристики USB4 вам будут известны. Он сможет обеспечивать достаточную пропускную способность для использования внешних видеокарт, а также для питания двух дисплеев с разрешением 4K или одного 5K-дисплея. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами стандарта, потребуется сертифицированный кабель, способный обеспечить скорость до 40 Гбит/с. Существующие кабели Thunderbolt 3 также должны работать с USB4. И само собой, новый стандарт будет обратно совместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3, а USB Type-C станет его эталонным разъёмом.

USB4 по сути догоняет трехлетнюю технологию и, став открытым стандартом, он, вероятно, получит широкое распространение. Это относится не только к компьютерам, но и к остальным внешним устройствам и аксессуарам. Вместе с этим, USB-IF хочет упростить экосистему USB, но проблема в том, что это практически невозможно контролировать. Выполнение любых рекомендаций является добровольным, компании могут сертифицировать свои устройства согласно рекомендациям USB-IF, но это совершенно необязательно.

Источники: The Verge и Businesswire