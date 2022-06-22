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Анонсирована спецификация PCIe 7.0 со скоростью передачи данных до 128 ГТ/с

Анонсирована спецификация PCIe 7.0 со скоростью передачи данных до 128 ГТ/с

Во время проведения конференции PCI-SIG Developers Conference 2022 организация PCI-SIG отпраздновала своё 30-летие и объявила об очередной эволюции технологии PCIe – спецификации PCIe 7.0. Как ожидается, грядущая спецификация позволит увеличить скорость передачи данных через 3 года, повысив показатель до 128 ГТ/с. Финальная спецификация PCIe 7.0 должна быть выпущена для участников в 2025 году.

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Анонсирована спецификация PCIe 7.0 со скоростью передачи данных до 128 ГТ/с

Технические рабочие группы PCI-SIG будут разрабатывать спецификацию PCIe 7.0 со следующими функциональными целями:

  • Скорость передачи данных до 128 ГТ/с. Для конфигураций из 16 линий дуплексная скорость составит до 512 ГБ/с.
  • Использование амплитудно-импульсной модуляции PAM4.
  • Сосредоточенность на параметрах канала и охвате.
  • Стремление достичь целей в сферах низкой задержки и высокой надёжности.
  • Повышение энергоэффективности.
  • Поддержание обратной совместимости со всеми предыдущими поколениями технологии PCIe.

Анонсирована спецификация PCIe 7.0 со скоростью передачи данных до 128 ГТ/с

Как ожидается, новый стандарт PCIe 7.0 найдёт своё применение в широком перечне решений, включая приложения и рынки с интенсивным использованием данных. Речь идёт о 800-гигабитном Ethernet, приложениях искусственного интеллекта и машинного обучения, высокопроизводительных вычислениях, квантовых вычислениях, гипермасштабныех центрах обработки данных и облачных технологиях.

Источник: videocardz


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