Анонсированы умные очки Xiaomi Smart Glasses с функциями навигации, телесуфлёра, перевода и др.





Компания Xiaomi подготовила к выпуску свои первые умные очки – Xiaomi Smart Glasses. В отличие от доступных на рынке продуктов Google, Snapchat, Nreal и Lenovo, предложение Xiaomi не погружает пользователя в мир дополненной реальности. Новинка скорее напоминает устройства Amazon, Razer и Facebook. Тем не менее, Xiaomi заявляет, что её новые умные очки – это не просто дополнительный дисплей для смартфона.

Xiaomi Smart Glasses весят всего 51 г и выглядят так же, как обычные очки. Это стало возможным благодаря использованию технологии microLED для уменьшения пространства, необходимого в структурном дизайне очков. Кроме того, технология MicroLED обеспечивает более высокую плотность пикселей, более длительный срок службы, более простую структуру и более высокую яркость, чем OLED, и глубокий чёрный цвет. Размер внутреннего чипа дисплея составляет 2,4×2,02 мм, а размер отдельных пикселей составляет 4 мкм. Так что чип дисплея удалось разместить в оправе очков. Чтобы можно было видеть контент через Xiaomi Smart Glasses даже под прямыми солнечными лучами, компания выбрала монохромный дисплей, максимальная яркость которого составляет 2 млн нит.

Xiaomi позиционирует свои умные очки как «независимое носимое интеллектуальное устройство». Оно обладает функциями вывода уведомлений, демонстрации дисплея смартфона, навигации, съёмки фотографий, телесуфлёра, перевода текста и фотографий в режиме реального времени. Поскольку этот продукт ориентирован на Китай, он интегрирует Xiaomi XiaoAI Assistant в качестве основного метода взаимодействия. Ассистент выбирает самые важные уведомления со смартфона для передачи на часы, показывает номер телефона вызывающих абонентов, отображает дороги и карты, трансформирует звук в текст с переводом в режиме реального времени.

Умные очки Xiaomi Smart Glasses оснащены двумя микрофонами с формированием луча, динамиками, 5-мегапиксельной камерой, световым индикатором, предупреждающим других, когда камера используется, 4-ядерным ARM-чипом, встроенной батареей, сенсорной панелью, комбинированным модулем беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth и операционной системой Android.

К сожалению, компания не рассказала о сроках начала продаж своих первых умных очков и ориентировочной цене этого устройства. Вполне вероятно, что этот продукт не будет запущен за пределами Китая.

Источник: xda-developers