Анонсированы наушники Meizu Live и Meizu Flow Bass

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Компания Meizu подготовила к выпуску две новые модели наушников: Meizu Live и Meizu Flow Bass.

Конструкция модели Meizu Live предусматривает использование прозрачного поликарбоната и металлических элементов, которые созданы при помощи технологии порошковой металлургии. Внутри имеются по два модуля: один служит для воспроизведения низких частот, второй – для средних и высоких частот. В Meizu Live применяются MMCX коннектор и сменные насадки для регулирования частоты в соответствии с предпочтениями пользователя. Также в комплект поставки входит целых семь пар амбушюр разных размеров. Цена наушников Meizu Live составляет около $202.

Модель Meizu Flow Bass представляет собой улучшенную версию Meizu Flow. Новинка сохранила трёхблочную конструкцию, общий дизайн и цветовое исполнение Aurora Gray, но теперь дополнительно включает систему bass+, которая призвана обеспечить более насыщенное звучание низких частот. Цена этой модели заявлена на уровне $93.

Источник: gizmochina