Звукорежиссер собрал профессиональные наушники из кухонных губок и мгновенно продал за $100

Олександр Федоткін

Звукорежисер зібрав професійні навушники з кухонних губок та миттєво продав за $100

Звукорежиссер собрал высококачественные наушники, использовав кухонные губки Scrub Daddy и 50-мм динамические драйверы.


Разработка мгновенно была продана за $100 после результатов измерений, которые продемонстрировали ровную частотную характеристику басов, подобную характеристикам дорогих моделей наушников. Пользователь Reddit с ником pudjam667 использовал две губки Scrub Daddy и пару 50-мм динамических излучателей. Хотя конструкция скорее выглядит забавно и как какая-то шутка, результаты указывают, что акустика проработана с чрезвычайной точностью. 

Пористая структура губок используется как корпус. Для настройки звука разработчик добавил специальные материалы внутрь амбушюр и в динамики. Он стремился создать непросто необычную конструкцию, а добиться серьезного звучания.

Измерения с использованием тестового стенда GRAS 45CA показали неожиданную частотную характеристику. Ровные басы разработчик сравнил с Hifiman HE1000 по цене в $949 на Amazon, популярные за чрезвычайно чистый звук. 50-мм динамические драйверы каким-то образом сумели сохранить четкость звука, несмотря на необычный корпус. 


Проект также предполагался как практический урок инженерии для сына мужчины. Необычные наушники сразу же купили на сайте звукорежиссера после того, как пост стал вирусным в разделе r/headphones на Reddit. Участники обсуждения назвали наушники «Scrub-woofer.»

Хотя пористая структура кухонной губки должна приводить к потере звука и плохо обеспечивает звукоизоляцию, однако внутреннее демпфирование частично решает эти проблемы. Речь пока не идет о серийном производстве, однако прекрасно демонстрирует, как традиционные акустические правила можно применять в сочетании с нетрадиционными материалами.

Ранее мы писали, что исследователи создали беспроводные наушники с крошечными камерами. Creative запускает звуковую карту за $80: пространственное 7.1 и усиление наушников.

Источник: NotebookCheck

