Анонсированный фильм-кроссовер «Трансформеров» и «Джи Ай Джо» — премьера в 2025 или 2026 году

Раскрывая сцену в конце фильма «Трансформеры: Время Звероботов», компания Paramount официально подтвердила на CinemaCon 2024, что фильм-кроссовер «Трансформеров» и «Джи Ай Джо» (G.I. Joe) выйдет в прокат в 2025 или 2026 году.

О фильме известно мало, но было подтверждено, что Стивен Спилберг будет исполнительным продюсером проекта, а Лоренцо ди Бонавентура, Марк Ваградян, Майкл Бэй, Том ДеСанто и Дон Мерфи будут выступать продюсерами.

В финале «Времени Звероботов» Ноа проходит собеседование с таинственным агентом в исполнении Майкла Келли, который вручает ему визитную карточку с логотипом G.I. Joe. Благодаря опыту Ноа, его завербовали в известную, но сверхсекретную военную организацию.

Этот кроссовер тизерили в течение многих лет, а Бонавентура называл его возможным еще в 2014 году. Объединение Трансформеров и G.I. Joe еще никогда не случалось в анимационных или обычных фильмах. В комиксах были кроссоверы, начиная с «G.I. Joe и Трансформеров» 1986 года. Этот фильм, скорее всего, станет следующей частью франшизы «Трансформеры» после «Время Звероботов».

Также на презентации Paramount на CinemaCon впервые был показан анимационный фильм за закрытыми дверями. Он показал молодых Оптимуса Прайма и Мегатрона как скромных роботов, которые даже не умеют трансформироваться. Чтобы обрести способность к трансформации, они должны отправиться в путешествие на поверхность. Также Бамблби и Мегатрон подниматься на поверхность на поезде снабжения, а Элита работает над поиском Матрицы лидерства.

В фильме «Трансформеры Один», который выйдет на экраны 14 сентября 2024 года, главные роли исполнили Крис Хемсворт (Оптимус Прайм/Орион Пакс), Брайан Тайри Генри (Мегатрон/D-16), Киган-Майкл Ки (Бамблби/B-127), Скарлетт Йоханссон (Элита), Стив Бушеми, Лоренс Фишберн и Джон Хэмм.

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Источник: IGN