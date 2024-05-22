Анонсированный монитор E-ink Modos Paper — низкая задержка, несколько режимов и открытый код

Стартап Modos Tech анонсировал на Crowd Supply свой дисплей E-ink Modos Paper Monitor с открытым исходным кодом и набором для разработки для пользователей, желающих использовать собственный дисплей E-ink с контроллером Modos.

Это проект Александра Сото, который описывает путешествие к его созданию, начатое в феврале 2021 года. Его целью было преодолеть усталость глаз, которая возникает во время ежедневного длительного использования обычных дисплеев. Общаясь с писателями, программистами, студентами, врачами, инженерами, другими профессионалами, а также с людьми, имеющими проблемы со здоровьем, он обнаружил, что многие из них разделяли его проблему.

Работая с Дэйвом Крослендом и Винтинг Чжан, Сото успешно создал идеальный монитор для себя. Поскольку его программное и аппаратное обеспечение открыто и представлено на GitHub, энтузиасты могут создать подобный дисплей для себя.

Основные характеристики Modos Paper Monitor

Тип панели — монохромная E-ink (цветная панель также доступна)

Частота обновления — 60 Гц

Размер экрана — 13,3″

Разрешение — 1600 x 1200

Входы дисплея — DVI через Micro HDMI, USB Type-C DisplayPort Alt-Mode

Для многих самым важным аспектом может быть низкая задержка. Modos обещает «постоянную задержку <120 мс по сравнению с конкурентами, которые имеют до 270 мс», что делает его относительно быстрым.

Режимы изображения

Черно-белый бинарный — полная частота обновления 60 Гц, самое четкое изображение и лучшее время отклика, но без оттенков серого

Bayer Dithering Mode — позволяет добавить больше средних серых тонов, но делает текст несколько зубчатым

Сглаживание синего шума — еще больше улучшает оттенки серого, но делает текст еще более резким, лучше всего для воспроизведения видео

4-уровневый режим оттенков серого — рассматривается как идеальный компромисс между крайностями черно-белого и 16-уровневыми оттенками серого

16-уровневый режим оттенков серого — это фактически «гибридный режим», который автоматически переключается между 16-уровневым режимом оттенков серого и бинарным режимом в зависимости от изображения

Дата выпуска Modos Paper Monitor и цена пока не известны. Мониторы E-Ink могут быть достаточно дорогими: Paperlike 253U от Dasung с диагональю 25,3 стоит $1699.

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Источники: Modos, Tom`s Hardware

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