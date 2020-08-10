Антониу Феликс да Кошта досрочно стал чемпионом Formula E сезона 2019–20, команда DS Techeetah завоевала Кубок конструкторов





За две гонки до конца сезона португальский пилот Антониу Феликс да Кошта (António Maria de Mello Breyner Félix da Costa), выступающий за франко-китайскую команду DS Techeetah, обеспечил себе достаточный отрыв по очкам, чтобы досрочно завоевать звание Чемпиона Formula E сезона 2019–20 гг. Очков, набранных им вместе с напарником, двукратным чемпионом Formual E французом Жан-Эриком Верньем, оказалось достаточно, чтобы обеспечить победу в Кубки конструкторов команде DS Techeetah.

Берлинский суперфинал Formula E прошел при тотальном доминировании DS Techeetah и Антониу Феликса да Кошта. Из четырех уже закончившихся гонок португалец выиграл две, а в двух оставшихся пришел вторым и четвертым. Вместе с очками, набранными им до начала карантина, когда да Кошта выиграл еПри Марракеша (Марокко) и заработал серебряные кубки в Сантьяго (Чили) и Мехико (Мексика), этого хватило, чтобы досрочно завоевать титул. Интересно, что это первая большая победа да Кошта за последние 11 лет. В последний раз он становился чемпионом еще в 2009 г. в Formula Renault 2.0 Northern European Cup.

В Кубке же конструкторов Formula E DS Techeetah набрала уже в два раза больше очков, чем ближайший конкурент, команда Nissan e.dams и оказалась недосягаема. Напомним, что Techeetah, пилоты которой выигрывают уже третий чемпионат подряд, принадлежит китайской инвестиционной компании China Media Capital, которая, кроме всего прочего, владеет крупнейшими киностудиями КНР. Спонсором команды выступает французский автомобилестроительный концерн Groupe PSA (Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall), продвигающий через Formula E свой премиум-бренд DS Automobiles.

В двух оставшихся гонках сезона, которые пройдут в Берлине на трассе обновленной конфигурации 12 и 13 августа 2020 г., определится судьба серебряных и бронзовых медалей чемпионата, на которые теоретически претендуют 15 гонщиков из 24. Впрочем, шансы на вице-чемпионство Жан-Эрика Вернья, лидирующего с перевесом в 11 очков, выглядят наиболее убедительно. В командном же чемпионате борьба за второе и третье место развернется между Nissan e.dams, BMW i Andretti Motorsport, Mercedes-Benz EQ Formula E Team и Envision Virgin Racing. Теоретически же на попадание в тройку претендуют все участники чемпионата, за исключением слишком уж отстающих GEOX Dragon и NIO 333 FE Team.

Напомним, что лучшие моменты гонок можно посмотреть на официальном канале Formula E на YouTube, прямые же эфиры транслирует телеканал Eurosport 1.