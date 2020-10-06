AOC 16T2 — портативный 15,6-дюймовый сенсорный монитор с USB-C, встроенной батареей на 8000 мАч и режимом пауэрбанка

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания AOC представила новый портативный сенсорный монитор AOC 16T2, оснащенный IPS-дисплеем с диагональю 15,6 дюйма (39,6 см) и разрешением Full HD. Благодаря двум разъемам USB-C с использованием альтернативного режима DisplayPort и порту Micro HDMI монитор можно подключить к широкому спектру устройств, включая ноутбуки, настольные компьютеры, смартфоны, планшеты и т.д.

Наличие встроенной батареи емкостью 8000 мАч, позволяет использовать AOC 16T2 даже в дороге, когда розетка недоступна. При этом устройство вдобавок может послужить внешним аккумулятором и зарядить разряженный смартфон или ноутбук. Монитор оборудован двумя встроенными стереодинамиками мощностью 1 Вт, благодаря чему с его помощью можно смотреть фильмы и сериалы.

Портативный монитор выполнен в корпусе толщиной менее сантиметра с гладкой алюминиевой отделкой. Он оснащен складной крышкой-подставкой для портретной и альбомной ориентации, а также имеет возможность установки на стене при помощи крепления VESA. Наличие 10-точечного сенсорного ввода, сертифицированного для Windows 10, еще больше расширяет перечень моделей использования, включая блокнот для записей или экран для киосков самообслуживания в общественных местах.

Монитор AOC 16T2 можно использовать в качестве дополнительного аккумулятора, причём как во включённом, так и в выключенном состоянии. При подключении к сети с помощью адаптера USB-C, 16T2 может заряжать себя и подключенный смартфон одновременно. Два разъёма USB-C с обеих сторон позволяют заряжать устройство через левый и передавать сигнал дисплея через правый, или наоборот. Таким образом можно гибко регулировать необходимую комплектацию рабочего места.

Портативный сенсорный монитор AOC 16T2 появится в продаже в конце октября 2020 года по ориентировочной цене 10599 грн.

Источник: AOC