AOC CQ32G1 — новый игровой 31,5-дюймовый QHD-монитор с изогнутым VA-дисплеем по цене 12900 грн

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Компания AOC объявила о пополнении линейки изогнутых игровых мониторов G1 31,5-дюймовой QHD-моделью AOC CQ32G1.

Монитор AOC CQ32G1 оснащен VA-панелью с диагональю 31,5 дюйма (80 см), QHD-разрешением (2560×1440 точек), частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс. Благодаря статическому коэффициенту контрастности 3000:1 и охвату 124% цветового пространства sRGB, визуальный контент отображается именно так, как задумали его создатели.

Большой размер дисплея и широкие углы обзора 178/178 удобны даже при совместном использовании монитора. Более полное погружение в игровой процесс достигается за счет изогнутости дисплея 1800R. Ну, а технология AMD FreeSync помогает избавиться от рывков и задержек изображения.

Узкие боковые рамки (2 мм) и тонкие черные грани (5 мм) монитора AOC CQ32G1 позволяют использовать его для создания систем из нескольких мониторов. Геймерам наверняка понравится текстурированная поверхность, красные и черные акценты, а также V-образная подставка с возможностью наклона. Два разъема HDMI 1.4 и один разъем DisplayPort 1.2 позволяют подключать несколько источников изображения.

Технология Flicker-Free и режим LowBlue позволяют проводить более длительные игровые сессии при меньшей нагрузке на глаза. Чтобы лучше различать противников, геймеры могут настроить насыщенность цвета и уровень серого с помощью 20 уровней детализации AOC Game Color. Экранный прицел AOC Dial Point поможет игрокам быть более точными, если в самой игре прицел отсутствует.

Отметим, что помимо CQ32G1, линейка G1 включает еще три модели: C24G1 с 24-дюймовым дисплеем, C27G1 с 27-дюймовым дисплеем и C32G1 с 32-дюймовым дисплеем. Все они оснащены изогнутыми VA-панелями с соотношением сторон 16:9 и отличаются частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), поддержкой AMD FreeSync и Full HD разрешением (1920×1080 пикселов).

Монитор AOC CQ32G1 появится в продаже в Украине в феврале текущего года по ориентировочной цене 12900 грн.

Источник: AOC