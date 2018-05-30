AOC G2590FX — бюджетный игровой монитор с 24,5-дюймовой TN-матрицей, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой AMD FreeSync

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Компания AOC представила бюджетный игровой монитор AOC G2590FX, который отличается частотой обновления 144 Гц, поддержкой AMD FreeSync, временем отклика 1 мс и достаточно низкой стоимостью. Новинка пополнила семейство игровых мониторов G90, которое дебютировало в конце прошлого года с 24,5-дюймовыми моделями G2590VXQ и G2590PX и 27-дюймовым G2790PX.

Модель AOC G2590FX оснащается 24,5-дюймовой TN-панелью с разрешением Full HD (1920×1080 точек), яркостью 400 кд/м² и улучшенными углами обзора (170/160 градусов). Дизайн с минимальными рамками с трех сторон позволяет создавать «бесшовные» системы дисплеев для большего погружения в процесс игры или многозадачной работы.

Минималистичная подставка G2590FX дает возможность регулировать наклон экрана от -3,5° до 21,5°, а совместимость с креплением VESA 100×100 мм порадует геймеров, которые хотят иметь полную свободу в вопросе размещения монитора.

Технология FreeSync позволяет синхронизировать частоту обновления изображения с частотой смены кадров видеокарт AMD, что сводит на нет рывки и задержки картинки. Также монитор поддерживает фирменные технологии FlickerFree (устранение мерцания) и Low Blue Light (фильтрация вредного коротковолнового излучения синего цвета).

Монитор AOC G2590FX оборудован разъемами VGA, DisplayPort 1.2 и двумя HDMI 1.4, позволяющими подключаться как к устаревшим, так и к актуальным источникам изображения.

Монитор AOC G2590FX уже доступен в продаже по ориентировочной цене 7649 гривен.

Источник: AOC