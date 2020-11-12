AOC и Porsche Design представили новый игровой монитор Porsche Design AOC AGON PD27 стоимостью 29999 грн

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Компании AOC и Porsche Design представили новую совместную разработку — игровой монитор Porsche Design AOC AGON PD27. По словам создателей, новинка обеспечивает впечатления, «схожие с вождением гоночного автомобиля» — продвинутые характеристики, стильный дизайн и набор функций, который можно использовать и в повседневном режиме и во время игровых сессий.

Монитор AGON PD27 поддерживает QHD-разрешение (2560×1440 пикселей) и обеспечивает частоту обновления 240 Гц, которая заметно сокращает размытие при движении. Время отклика GtG 1 мс и MPRT 0,5 мс гарантируют чёткость картинки без ореолов. Благодаря AMD FreeSync Premium Pro пользователи получают плавную смену изображения без разрывов.

Модель сертифицирована по стандарту VESA DisplayHDR 400, отображая яркие, реалистичные цвета и широкий динамический диапазон. Кроме того, благодаря сильному изгибу 1000R (радиус 1 м), экран окружает и как будто охватывает пользователя, что особенно важно для любителей гоночных симуляторов. Достаточно высокая яркость VA-панели (550 нит) позволяет комфортно играть при любых условиях освещения.

Дизайн монитора подчеркивает серебристая подставка, по форме напоминающая каркас безопасности гоночного автомобиля. Как и в настоящем спортивном автомобиле, она обеспечивает устойчивость, долговечность и выносливость. Кроме того, PD27 может проецировать логотипы в различных цветах на стол, а подсветка задней панели делает игровой опыт ярче.

Монитор AOC AGON PD27 поставляется с беспроводным ИК-кейпадом в форме центральной консоли для быстрого доступа к настройкам монитора или игровым предустановкам. Он оснащен стереодинамиками мощностью 5 Вт со звуком DTS, а также концентратором USB 3.2 с четырьмя разъёмами, двумя входами HDMI 2.0 и двумя входами DisplayPort 1.4.

Монитор Porsche Design AOC AGON PD27 появится в продаже в середине ноября 2020 года по ориентировочной цене 29 999 гривен.

Источник: Porsche Design