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AOC представила линейку бюджетных безрамочных мониторов B2 по цене от 2299 грн

AOC представила линейку бюджетных безрамочных мониторов B2 по цене от 2299 грн

AOC представила линейку бюджетных безрамочных мониторов B2 по цене от 2299 грн


Компания AOC представила три новых монитора в линейке начального уровня B2, оснащенных безрамочными с трёх сторон дисплеями диагональю 21,5 дюйма (22B2H), 23,8 дюйма (24B2XH) и 27 дюймов (27B2H).

Все три модели отличаются разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и частотой обновления 75 Гц, при этом самая компактная модель оснащается матрицей VA, а две крупные — IPS. Мониторы AOC B2 оснащены входами VGA и HDMI 1.4, выходом для наушников, а также креплением VESA.

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Несмотря на бюджетность линейки, модели поддерживают технологию FlickerFree, которая устраняет мерцание подсветки, используя постоянный ток вместо широтно-импульсной модуляции при настройке уровня яркости, а также режим LowBlue, уменьшающий излучение в синей части спектра.

Мониторы AOC B2 Series появятся в продаже в Украине уже в феврале по ориентировочным ценам: 22B2H — 2299 гривен, 24B2XH — 2599 гривен, 27B2H — 3499 гривен.

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Источник: AOC

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