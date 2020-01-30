AOC представила линейку бюджетных безрамочных мониторов B2 по цене от 2299 грн

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Компания AOC представила три новых монитора в линейке начального уровня B2, оснащенных безрамочными с трёх сторон дисплеями диагональю 21,5 дюйма (22B2H), 23,8 дюйма (24B2XH) и 27 дюймов (27B2H).

Все три модели отличаются разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и частотой обновления 75 Гц, при этом самая компактная модель оснащается матрицей VA, а две крупные — IPS. Мониторы AOC B2 оснащены входами VGA и HDMI 1.4, выходом для наушников, а также креплением VESA.

Несмотря на бюджетность линейки, модели поддерживают технологию FlickerFree, которая устраняет мерцание подсветки, используя постоянный ток вместо широтно-импульсной модуляции при настройке уровня яркости, а также режим LowBlue, уменьшающий излучение в синей части спектра.

Мониторы AOC B2 Series появятся в продаже в Украине уже в феврале по ориентировочным ценам: 22B2H — 2299 гривен, 24B2XH — 2599 гривен, 27B2H — 3499 гривен.

Источник: AOC