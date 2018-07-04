AOC представила новую линейку супертонких безрамочных мониторов AOC V2 с IPS-матрицами трех размеров

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Компания AOC представила новую линейку супертонких мониторов V2, которые отличаются стильным дизайном и безрамочным оформлением экрана. Дебютантами серии AOC V2 стали модели трех размеров: 21,5-дюймовый 22В2Q, 23,8-дюймовый 24В2Q и 27-дюймовый 27В2Q.

Все три модели оснащены IPS-панелями с разрешением Full HD (1920×1080 точек) и частотой обновления 75 Гц, которые обеспечивают широкие углы обзора (178/178) и точную цветопередачу (72% охвата цветового пространства NTSC). Вдобавок мониторы линейки V2 могут похвастать поддержкой технологии AMD FreeSync и временем отклика 5 мс, что обеспечивает плавный игровой процесс без разрывов и задержек.

Инновационная безрамочная конструкция скрывает рамку за панелью, что придает мониторам минималистичный внешний вид. Изображение на мониторах AOC V2 как-будто парит в воздухе, так как ему не мешают толстые рамки или громоздкая задняя панель. Толщина моделей линейки V2 сравнима с толщиной смартфона: 7,7 мм для 21,5 и 23,8-дюймовых моделей, 7,9 мм для 27-дюймовой. Также стоит отметить черную глянцевую отделку квадратной подставки, полую металлическую ножку и нижнюю панель, на которой размещены кнопки.

Набор разъемов, который включает HDMI и DisplayPort, позволяет подключать практически любые источники сигнала – помимо настольных и переносных ПК это могут быть игровые консоли, телевизионные приставки и т.д., а через аудиовыход можно подключить наушники или колонки.

Линейка V2 поддерживает такие фирменные решения AOC, как технология Flicker-Free, которая регулирует яркость при помощи постоянного тока вместо ШИМ, режим Low Blue Mode, сокращающий потенциально опасное синее свечение и режим Clear Vision, который повышает четкость, яркость и насыщенность контента в стандартном разрешении.

Модели AOC 22V2Q (21,5 дюйма), AOC 24V2Q (23,8 дюйма) и AOC 27V2Q (27 дюймов) поставляются в комплекте с кабелями DisplayPort и HDMI и обеспечены трехлетней гарантией. В продаже мониторы появятся в июле 2018 года по ориентировочной цене 4259 грн, 4559 грн и 6399 грн соответственно.

Источник: AOC