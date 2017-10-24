AOC Q3279VWF — 31,5-дюймовый монитор с MVA-матрицей, разрешением 1440p, временем отклика 5 мс, поддержкой AMD FreeSync и ценником 8599 грн

Компания AOC представила новый универсальный монитор AOC Q3279VWF, который отличается 31,5-дюймовым экраном с поддержкой QHD-разрешения (2560×1440 пикселей), ультратонким корпусом, поддержкой технологии AMD FreeSync, временем отклика 5 мс и частотой обновления 60 Гц. Новинка появится в украинских магазинах уже в ноябре этого года по ориентировочной цене в 8599 грн.

По мнению AOC, разрешение QHD приобретает всё большую популярность в качестве промежуточного решения между форматами Full HD и 4K, первый из которых постепенно теряет статус игрового стандарта и выглядит «пикселизированно» на новых мониторах с большой диагональю, а второй требует от видеокарт слишком высокой производительности. Именно поэтому в модели Q3279VWF компания решила использовать 31,5-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, что обеспечивает плотность в 93,24 пикселя на дюйм. Для сравнения, в обычном 24-дюймовом мониторе с разрешением Full HD этот показатель будет равен 91,79.

В Q3279VWF используется MVA-панель со временем отклика 5 мс, частотой обновления 60 Гц и статической контрастностью 3000:1. Благодаря глубине цвета 8 бит и поддержке технологии FRC монитор способен отображать 1,07 миллиарда цветов и оттенков, наравне с моделями с 10-битной глубиной цвета. Благодаря фирменной технологии AOC WCG, цветовая гамма модели Q3279VWF покрывает 88 % пространства NTSC.

Как и многие другие модели AOC, Q3279VWF поддерживает технологию Flicker-Free. При долгой работе за монитором, в котором для регулировки яркости используется ШИМ (широтно-импульсная модуляция), глаза пользователей устают от мерцания изображения. В отличие от них, в технологии Flicker-Free используется система подсветки с постоянным током, которая намного меньше утомляет зрение.

Технические характеристики AOC Q3279VWF

Модель Q3279VWF Диагональ 31,5” Разрешение 2560 x 1440 при 60 Гц Тип панели MVA Цвета 8 бит + FRC = 10 бит Яркость 250 кд/м2 Углы обзора 178º/178º Время отклика 5 мс GtG Подключение 1 x порт VGA 1 x порт DVI Dual Link 1 x порт HDMI 1.4 1 x порт DisplayPort 1.2 Аудиовыход Динамики Нет Крепление VESA Нет Питание Встроенное Прочее Технология AMD FreeSync

Источник: AOC